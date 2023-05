«Несколько работ остались непроданными»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о результатах продаж дома в рамках большой аукционной недели, а также о главном лоте вечера.

Первая в 2023 году большая аукционная неделя в Нью-Йорке, когда все главные операторы арт-рынка консолидируют усилия для продажи шедевров мирового искусства разных времен и периодов, практически завершилась. Понемногу появляются итоги, и они подтверждают прогнозы: арт-рынок не в стагнации, но в некотором затыке. Предложения есть, а вот ажиотажного спроса нет. Впрочем, мы с вами об этом уже говорили.

Итак, аукцион Christie’s из двух частей. Коллекция инвестора в недвижимость Джеральда Файнберга. Представлены громкие имена, объем продаж составил $153 млн, однако большинство лотов были проданы ниже или близко к низкому эстимейту, а несколько остались непроданными, что редкость для торгов «избранной коллекции». 65 лотов: модерн, послевоенные и современные работы за последние 100 лет таких известных художников, как Пабло Пикассо, Александр Колдер, Ман Рэй, Кристофер Вул и Герхард Рихтер.

Christie’s характеризовал коллекцию Файнберга как уникальную из-за разнообразия стилей, движений и художников, охватывающих столетие искусства. Предложения по телефону поступали из Тайваня, Германии и Амстердама, но окончательные результаты, как пишут аналитики, были прохладными, вялыми.

Вечер установил пять новых аукционных рекордов для таких художников, как Баркли Хендрикс, Альма Томас и Алина Шапочников. Кстати, к стыду своему, я не знал Шапочников — этого очень интересного польского скульптора и графика 1926 года рождения. Она училась в Праге и Париже, но очень рано умерла, в 46 лет. Хотя не знаю, насколько это рано для человека, прошедшего два гетто и три концлагеря, включая Освенцим.

Ну а главным лотом вечера стала картина Кристофера Вула «Без названия» (1963 год), который имел самый большой эстимейт — $15-20 млн. Но работа, в которой, как всегда у этого художника, красочным трафаретным шрифтом написана фраза Fukem if they can't take a joke (не буду переводить), была продана всего за $10 млн. В целом это epic fail. Вот это я переведу: «эпический провал».