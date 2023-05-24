Владимир Путин очно выступит на ПМЭФ-2023

Президент РФ Владимир Путин готовится к очному выступлению на пленарной сессии Петербургского экономического форума 2023, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выступление состоится 16 июня.

«Да, готовится выступление»,— ответил он на запрос агентства ТАСС.

Он добавил, что Владимир Путин примет участие и в дискуссии, традиционно устраиваемой на пленарной сессии. Ключевой темой, как и главной темой предстоящего форума, станет ситуация на рынке труда в стране.

Подробнее о подготовке ПМЭФ-2023 — в материале «Ъ-СПб» «Форум оживляет поток гостей».

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