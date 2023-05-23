Форум оживляет поток гостей

Отельеры Санкт-Петербурга ожидают стопроцентную загрузку городских гостиниц категории «четыре и пять звезд» в даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 14 по 17 июня 2023 года. По словам экспертов, в этом году активность гостей выше, чем в 2022 году, когда за неделю до проведения форума загрузка составила 75%. Кроме того, эксперты отмечают, что все больше с корпоративным сектором начинают работать апарт-отели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году в ПМЭФ принимали участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей. В этом году сведений о количестве участников ПМЭФ организатор мероприятия пока не предоставил

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2022 году в ПМЭФ принимали участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей. В этом году сведений о количестве участников ПМЭФ организатор мероприятия пока не предоставил

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин сообщил, что загрузка отелей, обслуживающих делегации ПМЭФ-2023, составит 80–100% на период проведения форума. «Как правило, официальные отели, работающие на форуме,— уровня "четыре и пять звезд". У них разные договоренности с "Росконгрессом", и цены в зависимости от пакета варьируются. Как правило, на дни проведения мероприятий стоимость размещения поднимается на 35–40% Главный момент, что трудно в таких отелях купить номер на одну ночевку, как правило, все продается пакетом. По сути, все гостиницы уже загружены»,— комментирует господин Мусакин. По его словам, нагрузку на гостиничный номерной фонд добавляет обычный наплыв туристов, которые приезжают на белые ночи в Санкт-Петербург. «В среднем загрузка, если сложить все факторы вместе, составит 80–85% на этот период времени»,— указывает господин Мусакин.

Председатель правления ассоциации «Лига туроператоров Санкт-Петербурга» Елена Сергеева добавляет, что сегодня отели с нетерпением ждут бизнес-клиентов. «Отель выделяет свои квоты под бизнес-сегменты на ПМЭФ. Цена, соответственно, выше, чем для туристического сегмента. В среднем повышение можно оценить в 25–30%»,— делится госпожа Сергеева.

В прошлом году, как сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 04.06.2022), эксперты и участники рынка говорили о снижении загрузки примерно на 5–10%. Примерно за неделю до проведения форума загрузка отелей составила всего 75%. Динамику связывали с сокращением числа международных участников форума.

«В этом году активность на ПМЭФ значительно выше, чем в прошлом. На данный момент наша загрузка достигла 80%. На оставшиеся номера желающие есть, так что готовим контракты и выставляем счета. Ожидаем, что загрузка в ближайшее время достигнет 100%. Цены в этом году мы не повышали, возможно, это еще сильнее подстегнуло спрос на наши номера»,— сообщила генеральный управляющий отеля So/St. Petersburg Наташа Изотова.

«ПМЭФ по-прежнему остается самым влиятельным политико-экономическим событием в нашей стране, несмотря ни на какие глобальные изменения. С каждым годом стоимость участия увеличивается, а количество гостей меньше не становится, даже при отсутствии делегаций из ряда стран. Так что завышением стоимости пребывания в отелях в дни ПМЭФ уже никого не удивишь. Номера в престижных гостиницах в центре и на территории "Экспофорума" традиционно дорожают минимум в два раза и распродаются еще за несколько месяцев до события. Сегмент сервисных апарт-отелей в эти даты играет роль некоего дублера, который позволяет подобрать варианты ближе к дням проведения мероприятия. При этом стоимость аренды апартаментов во время ПМЭФ также вырастает на 80–90%, а заполняемость приближается к 100%»,— рассказывает управляющий партнер Fizika Development Александр Кравцов.

На возрастающую роль апарт-отелей обращает внимание и Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Nikoliers. «В последнее время апарт-отели начинают активно работать с корпоративным сектором, однако пока лишь небольшое количество объектов Санкт-Петербурга могут предложить сервис уровня гостиниц высокоценового сегмента. А именно такие объекты размещения чаще всего выбирают менеджеры среднего и высшего звена, а также иностранные резиденты. В то же время апарт-отели потенциально могут быть интересны приезжающим на ПМЭФ группам. На данный момент объем рынка классифицированных сервисных апартаментов в Петербурге составляет 6,1 тыс. лотов. При этом к категории "четыре звезды" относится только 1,4 тыс. лотов. В список отелей, рекомендованных "Росконгрессом" к размещению участников ПМЭФ, вошли только три объекта категории "три звезды": Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum, отель Valo City и "Резиденция Дашковой"»,— поясняет госпожа Тучкова.

Информации о количестве участников форума от «Росконгресса» пока еще нет. Известно лишь, что деловая программа содержит 150 сессий, мастер-классов и бизнес-встреч, что меньше, чем в прошлом году (214 мероприятий). Для обсуждения вопросов международного сотрудничества в 2023 году запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. В этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. В 2022 году в ПМЭФ приняли участие более 14 тыс. человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей. В 2021 году форум посетило свыше 13,5 тыс. участников из 141 страны, при этом 5 тыс. из них — представители российских и иностранных компаний и 1,5 тыс. из них — руководители.

Алла Михеенко