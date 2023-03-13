В метро спустилось «Событие»

В компании «Донстрое» заявляют, что прилагают максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии на Большой кольцевой линии метро и готовы участвовать в работе комиссии, созданной Мосгосстройнадзором. Причиной двухчасовой остановки движения на одном из участков открытой 1 марта БКЛ стали бурильные работы, которые выполнялись подрядчиком «Донстроя» на площадке, где возводится ЖК «Событие». В результате этих работ в стенке тоннеля метро было пробито отверстие, сквозь которое на пути оказалась выброшена масса глины, песка и воды. Юристы полагают, что имущественную ответственность могут в данном случае понести и подрядчик, и застройщик. Глава дептранса Москвы вице-мэр Максим Ликсутов назвал случившееся «безответственностью и халатностью». Отметим, авария на БКЛ — не первый инцидент в столичном метро, связанный с непреднамеренным бурением тоннелей строителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Днем в понедельник в течение примерно двух часов не было движения поездов на участке Большой кольцевой линии московского метро между станциями «Новаторская» и «Аминьевское шоссе». Поезда по часовой стрелке в этот период не ходили, встречные некоторое время следовали с увеличенными интервалами. На станциях образовались большие скопления пассажиров, для помощи им дептранс объявил о запуске специальных маршрутов наземного транспорта, которыми можно было пользоваться бесплатно. Полностью движение с пассажирами было восстановлено в 12:25 после полной проверки инфраструктуры пострадавшего полигона.

По данным мэрии Москвы, причиной остановки движения стала авария в тоннеле между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе»: как пояснил заместитель мэра города и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, в результате строительных работ на поверхности бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины, песка и воды на путь. Движение поездов в направлении по часовой стрелке остановили на время восстановительных работ, движение встречных поездов не останавливалось.

Господин Ликсутов сообщил, что авария возникла в результате нарушения правил безопасности на коммерческой стройке, которую ведет компания «Донстрой» «без необходимых согласований».

«Такая безответственность и халатность не должны повторяться»,— сказал господин Ликсутов. Московский метрополитен, по его словам, сразу же обратился в Следственный комитет и ГУ МВД по Москве с требованием проведения необходимой проверки и возбуждения уголовного дела. Позже старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова сообщила журналистам, что у строительной компании, которая проводила работы, изымаются строительная и проектная документация, договоры и другие документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Мосгосстройнадзор остановил работы на стройплощадке до выяснения всех обстоятельств, для чего создана техническая комиссия. В Мосгосстройнадзоре заявили РИА «Недвижимость», что проверка инцидента будет проведена с 16 по 29 марта 2023 года; по ее результатам генподрядчику может быть выставлен штраф либо принято решение об административной приостановке деятельности на срок до 90 суток.

Над пострадавшим участком БКЛ «Донстрой» возводит жилой комплекс «Событие» — это проект бизнес-класса из пяти очередей с общей жилой площадью более 553 тыс. кв. м, следует из строительной документации. В январе 2023 года «Донстрой» сообщал, что закончил монолитные работы во всех пяти секциях второго квартала. Как сказано на портале «Наш.Дом.РФ», ввод ЖК «Событие» в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.

В «Донстрое» заявили “Ъ”, что выступают заказчиком строительства по адресу между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», а для выполнения строительных и инженерно-геологических работ, включающих бурение скважин, заключен договор генподряда с компанией Antteq (входит в турецкий холдинг Ant Yapi). Как сообщил представитель «Донстроя», девелопер принимает активное участие в работе комиссии, созданной для расследования инцидента совместно с органами исполнительной власти, а также структурных подразделений, отвечающих за строительство и эксплуатацию объектов метрополитена. «Прикладываются максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии»,— говорят в «Донстрое». В офисе Antteq “Ъ” оперативно не ответили.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин говорит, что риск имущественной ответственности перед городом и третьими лицами есть как для генподрядчика, так и для застройщика.

По его словам, генподрядчик отвечает как лицо, чьи действия непосредственно привели к причинению вреда. А застройщик может отвечать за вред в силу его повышенной ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, указывает юрист. Как отметил господин Шейкин, если застройщику придется возмещать ущерб, тот может потребовать компенсации от генподрядчика по условиям договора.

Большая кольцевая линия была полностью введена в эксплуатацию 1 марта этого года после сдачи ее последнего участка между станциями «Марьина Роща» и «Варшавская». Власти Москвы считают БКЛ одним из важнейших элементов транспортного каркаса столицы; по данным мэра Москвы Сергея Собянина, за первые пять дней работы линии москвичи и гости города воспользовались ею 4 млн раз.

Аварии в метро, связанные с нарушением правил техники безопасности при бурении и свайных работах, уже имели место: так, днем 22 января 2014 года строительная свая оказалась забита в тоннель Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Коломенская», что привело к остановке движения и временному блокированию в тоннелях составов с пассажирами. 19 марта 2006 года свайная конструкция для рекламного билборда на поверхности пробила тоннель Замоскворецкой линии между станциями «Сокол» и «Войковская». В этом случае не удалось предотвратить повреждение состава, двигавшегося в сторону центра: машинист заметил сваю и начал торможение, но объект смял кабину и в итоге застрял в третьем вагоне. Рабочие на поверхности не сразу заметили, что сваи проваливаются в тоннель. Компания, устанавливавшая рекламную конструкцию, вела работы без необходимых разрешений; ее директор был задержан на следующий день в рамках уголовного дела. Во всех случаях человеческих жертв среди пассажиров удалось избежать.

Иван Тяжлов, Дарья Андрианова