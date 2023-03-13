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В метро спустилось «Событие»

Большая кольцевая линия была повреждена строителями жилого комплекса

В компании «Донстрое» заявляют, что прилагают максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии на Большой кольцевой линии метро и готовы участвовать в работе комиссии, созданной Мосгосстройнадзором. Причиной двухчасовой остановки движения на одном из участков открытой 1 марта БКЛ стали бурильные работы, которые выполнялись подрядчиком «Донстроя» на площадке, где возводится ЖК «Событие». В результате этих работ в стенке тоннеля метро было пробито отверстие, сквозь которое на пути оказалась выброшена масса глины, песка и воды. Юристы полагают, что имущественную ответственность могут в данном случае понести и подрядчик, и застройщик. Глава дептранса Москвы вице-мэр Максим Ликсутов назвал случившееся «безответственностью и халатностью». Отметим, авария на БКЛ — не первый инцидент в столичном метро, связанный с непреднамеренным бурением тоннелей строителями.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Днем в понедельник в течение примерно двух часов не было движения поездов на участке Большой кольцевой линии московского метро между станциями «Новаторская» и «Аминьевское шоссе». Поезда по часовой стрелке в этот период не ходили, встречные некоторое время следовали с увеличенными интервалами. На станциях образовались большие скопления пассажиров, для помощи им дептранс объявил о запуске специальных маршрутов наземного транспорта, которыми можно было пользоваться бесплатно. Полностью движение с пассажирами было восстановлено в 12:25 после полной проверки инфраструктуры пострадавшего полигона.

По данным мэрии Москвы, причиной остановки движения стала авария в тоннеле между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе»: как пояснил заместитель мэра города и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, в результате строительных работ на поверхности бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины, песка и воды на путь. Движение поездов в направлении по часовой стрелке остановили на время восстановительных работ, движение встречных поездов не останавливалось.

Господин Ликсутов сообщил, что авария возникла в результате нарушения правил безопасности на коммерческой стройке, которую ведет компания «Донстрой» «без необходимых согласований».

«Такая безответственность и халатность не должны повторяться»,— сказал господин Ликсутов. Московский метрополитен, по его словам, сразу же обратился в Следственный комитет и ГУ МВД по Москве с требованием проведения необходимой проверки и возбуждения уголовного дела. Позже старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова сообщила журналистам, что у строительной компании, которая проводила работы, изымаются строительная и проектная документация, договоры и другие документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Мосгосстройнадзор остановил работы на стройплощадке до выяснения всех обстоятельств, для чего создана техническая комиссия. В Мосгосстройнадзоре заявили РИА «Недвижимость», что проверка инцидента будет проведена с 16 по 29 марта 2023 года; по ее результатам генподрядчику может быть выставлен штраф либо принято решение об административной приостановке деятельности на срок до 90 суток.

Над пострадавшим участком БКЛ «Донстрой» возводит жилой комплекс «Событие» — это проект бизнес-класса из пяти очередей с общей жилой площадью более 553 тыс. кв. м, следует из строительной документации. В январе 2023 года «Донстрой» сообщал, что закончил монолитные работы во всех пяти секциях второго квартала. Как сказано на портале «Наш.Дом.РФ», ввод ЖК «Событие» в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.

В «Донстрое» заявили “Ъ”, что выступают заказчиком строительства по адресу между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», а для выполнения строительных и инженерно-геологических работ, включающих бурение скважин, заключен договор генподряда с компанией Antteq (входит в турецкий холдинг Ant Yapi). Как сообщил представитель «Донстроя», девелопер принимает активное участие в работе комиссии, созданной для расследования инцидента совместно с органами исполнительной власти, а также структурных подразделений, отвечающих за строительство и эксплуатацию объектов метрополитена. «Прикладываются максимальные усилия для устранения и минимизации последствий аварии»,— говорят в «Донстрое». В офисе Antteq “Ъ” оперативно не ответили.

Адвокат Forward Legal Олег Шейкин говорит, что риск имущественной ответственности перед городом и третьими лицами есть как для генподрядчика, так и для застройщика.

По его словам, генподрядчик отвечает как лицо, чьи действия непосредственно привели к причинению вреда. А застройщик может отвечать за вред в силу его повышенной ответственности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, указывает юрист. Как отметил господин Шейкин, если застройщику придется возмещать ущерб, тот может потребовать компенсации от генподрядчика по условиям договора.

Москва создает собственную ведомственную охрану в метро

Большая кольцевая линия была полностью введена в эксплуатацию 1 марта этого года после сдачи ее последнего участка между станциями «Марьина Роща» и «Варшавская». Власти Москвы считают БКЛ одним из важнейших элементов транспортного каркаса столицы; по данным мэра Москвы Сергея Собянина, за первые пять дней работы линии москвичи и гости города воспользовались ею 4 млн раз.

Аварии в метро, связанные с нарушением правил техники безопасности при бурении и свайных работах, уже имели место: так, днем 22 января 2014 года строительная свая оказалась забита в тоннель Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Коломенская», что привело к остановке движения и временному блокированию в тоннелях составов с пассажирами. 19 марта 2006 года свайная конструкция для рекламного билборда на поверхности пробила тоннель Замоскворецкой линии между станциями «Сокол» и «Войковская». В этом случае не удалось предотвратить повреждение состава, двигавшегося в сторону центра: машинист заметил сваю и начал торможение, но объект смял кабину и в итоге застрял в третьем вагоне. Рабочие на поверхности не сразу заметили, что сваи проваливаются в тоннель. Компания, устанавливавшая рекламную конструкцию, вела работы без необходимых разрешений; ее директор был задержан на следующий день в рамках уголовного дела. Во всех случаях человеческих жертв среди пассажиров удалось избежать.

Иван Тяжлов, Дарья Андрианова

Фотогалерея

Как прошло открытие Большой кольцевой линии

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Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км &lt;br>На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км
На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии
На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут &lt;br>На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут
На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек &lt;br>На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек
На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным &lt;br>На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным
На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов &lt;br>На фото: интерьер станции «Рижская»

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов
На фото: интерьер станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Рижская»

Пассажиры на станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Каширская»

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро
На фото: пассажиры на станции «Каширская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги
На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Печатники»

Пассажиры на станции «Печатники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км
На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии
На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут
На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек
На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным
На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов
На фото: интерьер станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро
На фото: пассажиры на станции «Каширская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги
На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Печатники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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