На Исаакиевской площади появится регулярный летний сад

На Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге будет организован регулярный летний сад из растений в кадках. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

«Ко Дню города комитет по благоустройству подготовил подарок для жителей и гостей Санкт-Петербурга. На Исаакиевской площади появится новый регулярный сад, в котором традиции, заложенные основателем города Петром I, сочетаются с современными технологиями»,— цитирует издание ведомство.

Общественное пространство площади украсит около 100 деревьев с формованными кронами в виде шаров и кубов и цветочные композиции между ними. Осенью все растения будут пересажены на набережные каналов и рек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский сад Динамо благоустроят в 2023 году.

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