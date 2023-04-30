Петербургский сад Динамо благоустроят в 2023 году

Сад Динамо в Московском районе Петербурга благоустроят до конца 2023 года. Об этом 30 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Благоустройство сада Динамо пройдет в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В нем планируют сохранить зеленые зоны — высадить декоративные кустарники и многолетние цветы, а также добавить кинетических скульптур.

Кроме того, в саду возведут спортивные площадки и зоны для тихого отдыха, оборудованные уличной мебелью, отметил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Сосновке и Заневском парке высадят деревья в Большой городской субботник.

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