53,3 пункта составило значение композитного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро в мае, следует из предварительных данных S&P Global. Несмотря на снижение по сравнению с апрелем (54,1 пункта), показатель по-прежнему указывает на рост деловой активности (выше 50 пунктов) — ее сохранению поспособствовал рост в услугах. Промышленный же индекс PMI снизился до 44,6 пункта — минимума за 36 месяцев (в апреле — 45,8 пункта). Расхождение, ставшее максимальным с января 2009 года, указывает на различия в динамике спроса и новых заказов на товары и услуги. Разрыв отражается и в ценах — на товары они снизились впервые с сентября 2020 года, тогда как на услуги продолжили расти.