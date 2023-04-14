Бюджет расписали на двоих

Прошедшая в пятницу в Белом доме совместная коллегия двух ключевых финансово-экономических ведомств — Минфина и Минэкономики — зафиксировала переход властей от антикризисной программы поддержки экономики к выполнению национальных целей развития и к постепенной нормализации бюджетного процесса. В этой конструкции правительство вновь рассчитывает на частную инициативу и вложения компаний, называя поддержку бизнеса одним из своих приоритетов. Впрочем, предложить предпринимателям принципиально новые механизмы такой поддержки государство сейчас не готово. При этом Минфин намерен ужесточить контроль за эффективностью уже выданных льгот, строже он спросит и с регионов, от которых центр требует значимых результатов, а не механического освоения выделяемых средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нормализация бюджетной политики потребует от Минфина большей аккуратности в расходах (на фото — министр финансов Антон Силуанов (слева) и глава правительства Михаил Мишустин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Нормализация бюджетной политики потребует от Минфина большей аккуратности в расходах (на фото — министр финансов Антон Силуанов (слева) и глава правительства Михаил Мишустин)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин и Минэкономики провели в пятницу совместную коллегию. В таком сдвоенном формате отчетных мероприятий этих ведомств не проходило с 2011 года. На прошедшем в Белом доме заседании были представлены параметры макропрогноза, из которого власти будут исходить при формировании следующего бюджета. Уже в этом году, отметил глава Минфина Антон Силуанов, приоритеты бюджетно-налоговой политики «постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития». Список приоритетов собравшимся напомнил участвовавший в коллегии премьер-министр Михаил Мишустин. Это технологический и финансовый суверенитет, опережающее развитие транспортной инфраструктуры, рост доходов граждан, решение демографических проблем, наращивание связей с дружественными странами и поиск новых партнеров.

Глава Минэкономики Максим Решетников объявил, что в 2023 году рост ВВП ожидается в 1,2% вместо 0,8% в сентябрьской версии прогноза. Этому поможет рост потребительского спроса при снижении инфляции, отсутствие в этом году индексации тарифов ЖКХ, хороший урожай и увеличение реальных доходов граждан сразу на 5%. С учетом снижения торгового баланса средний курс рубля в этом году оценен в 76,5 руб. за доллар, в дальнейшем ожидается плавное ослабление нацвалюты до 78,8 руб. в 2026 году.

Минэкономики исходит из предположения, что рост инвестиций на уровне 0,5% (против ранее ожидавшегося спада на 1%) в этом году будет обеспечен частной инициативой.

Напомним, в 2022-м прирост инвестиций на 4,6% был во многом обеспечен бюджетными вложениями, которые выросли сразу на 26%. Стимулировать частный сектор планируется за счет развития инструментов поддержки, модификации инвестиционного налогового вычета (см. “Ъ” от 1 марта) и поддержки кредитования (в частности, за счет создания таксономии проектов технологического суверенитета). К последней Минэкономики предлагает привязать механизм поручительств ВЭБ.РФ и такие меры поддержки, как, например, кластерная инвестиционная платформа с ее льготными кредитами под 5,2% (см. “Ъ” от 16 декабря 2022 года). Это все, отметим, не решает системных проблем с состоянием делового климата и не убирает неопределенность на рынках из-за событий 2022 года, но на эти факторы ведомства значимо повлиять вряд ли способны.

В случае Минфина поддержка бизнеса сводится к комфортному взаимодействию между администраторами доходов и предпринимателями.

Минфин намерен улучшать систему администрирования доходов — иными словами, ужесточать налоговый контроль.

Механизм налогового мониторинга предполагается распространить и на средние компании. Для этого пороги его применения будут снижены втрое: по годовому обороту и активам — с 3 млрд до 1 млрд руб., по сумме выплаченных налогов — с 300 млн до 100 млн руб. Так мониторинг сможет охватить до 450 компаний 18 отраслей, которые обеспечивают треть доходов бюджета. Вероятно, расширение в первую очередь затронет средние промышленные предприятия в регионах — именно на них сейчас концентрируется господдержка в рамках программ импортозамещения.

Переход от антикризисной повестки к нормализации бюджетной политики предполагает ужесточение контроля за бюджетными деньгами. Антон Силуанов в пятницу призвал губернаторов концентрироваться не на освоении получаемых от центра средств, а на достижении экономически значимых результатов — на создании рабочих мест, приросте ВРП и увеличении налогового потенциала.

В 2023 году должны быть готовы индивидуальные методики оценки эффективности льгот бизнеса — по результатам будут скорректированы параметры преференциальных режимов. Параллельно Минфин унифицирует правила предоставления субсидий производителям: все взаимодействие между государством и получателями будет происходить в электронном виде. Так ведомство рассчитывает устранить бюрократические проволочки, снизить издержки и осмыслить результаты выделения этих денег.

В целом коллегия продемонстрировала неготовность Минфина к наращиванию расходов после их бурного роста 2022 года.

Ведомство намерено ввести «элементы нулевого бюджетирования в бюджетный процесс» — отказаться от устаревших задач и неактуальных расходов и переориентировать их на траты для достижения национальных целей.

Ожидается, что возможности цифровизации позволят Минфину оптимизировать издержки госорганов. Речь идет о единой информационной среде бюджетного учета госучреждений с бесшовным взаимодействием информсистем. Это в том числе позволяет отказаться от большей части бухгалтерской отчетности. Ранее ведомство уже перевело на централизованный бухучет все 50 правительственных органов, что позволило бюджету сэкономить на административных издержках (400 тыс. человек сейчас получают зарплаты через функционал казначейства). Ожидается, что такая практика будет распространена также на бюджетные учреждения и на субъекты РФ.

Диана Галиева, Евгения Крючкова