Вместе весело вручать

22 марта президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям искусства и деятелям искусства для молодых. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тоже встретился с ними и узнал, почему Русь, собственно говоря, вечна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Гоцуленко танцевал, казалось, и в Первом корпусе Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Гоцуленко танцевал, казалось, и в Первом корпусе Кремля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Премии президента получили семь человек. И только четверо из них сидели в Представительском кабинете Кремля и ждали начала церемонии, которая началась вовремя или даже раньше. А какие, в самом деле, казалось бы, могут быть дела у президента России, если председатель КНР с утра улетел к себе домой?

Владимир Путин обычно награждает в Екатерининском зале, где легко может разместиться оркестр, и даже не один, но, поскольку лауреатов было мало, мероприятие решили провести в камерном Представительском кабинете, где ковры еще, быть может, хранили следы китайского лидера, который встречался здесь с Владимиром Путиным всего-то два дня назад. Но оркестр тут уж не поместился бы, и его как-то не хватало, чтобы прочувствовать все тут как надо.

Режиссер Айдар Заббаров получил шесть номинаций на премию «Золотая маска» и был отмечен как «продолжатель традиций отечественного психологического театра» (о том, что это такое именно сейчас, знают, видимо, сказавший это Владимир Путин и непосредственно продолжатель).

— Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии,— это артист балета Сергей Владимирович Полунин…— торжественно зачитал Владимир Путин свой текст.— Только что-то я его не вижу…

Да, не было артиста балета, из-за которого на церемонию пришли, как потом признавались, некоторые журналисты. Да что там, Владимир Путин казался таким расстроенным и выглядел таким недоуменным, что мне показалось, что он тоже пришел на церемонию из-за Сергея Полунина.

Вопрос, почему не было артиста балета, остался неотвеченным. Никто из организаторов толком не знал. В любом случае не очень хорошо, что человек, вроде все давно решивший для себя и отметивший это решение знаменитой наколкой на груди (на ней, как известно всем и особенно Елене Ильиных, доходчиво изображен Владимир Путин), не явился в Представительский кабинет.

Не очень хорошо для Сергея Полунина.

Были в зале зато «Виктор Павлович Гоцуленко и Лариса Федоровна Феоктистова — создатели и бессменные руководители двух танцевальных ансамблей, которые носят одинаковое, очень доброе название — "Радость"».

То есть они возглавляют танцевальные коллективы с одинаковым названием. Один — в Крыму, другая — на Кольском полуострове.

Не было в зале, к сожалению, и действительно культового человека, Инессы Ковалевской. Про нее справедливо было сказано:

— Именно Инессу Алексеевну мы должны благодарить за поющих героев «Бременских музыкантов», за львенка и черепаху, за «Катерок» и «Порт», другие прекрасные, любимые всеми работы…

По данным “Ъ”, Инесса Ковалевская, в отличие от Сергея Полунина, плохо себя чувствует.

Айдар Заббаров в ответном слове смог перечислить, ни разу не сбившись, сразу много фамилий деятелей культуры Татарстана, которые, по его мнению, повлияли на его становление и, будучи произнесенными всуе в Представительском кабинете, будут, надо полагать, активно влиять на его становление и дальше.

Екатерина Пильникова (скульптор.— “Ъ”) тоже не стала молчать:

— Это самый волнительный день в моей жизни,— призналась она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптор Екатерина Пильникова ваяла слова для всех федеральных телеканалов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Скульптор Екатерина Пильникова ваяла слова для всех федеральных телеканалов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Было бы все-таки лучше, если бы это был самый волнующий день в ее жизни. А то ведь можно вообразить, что если вкус изменяет человеку в словах, то может изменить и в гипсе, а тем более в камне.

Ни в чем никому не отказывал и Виктор Гоцуленко, возглавляющий танцы в Севастополе (а что там еще сейчас можно предпринять?):

— Я очень хочу поблагодарить правительство города Севастополя, лично губернатора Михаила Владимировича Развожаева за отношение, за любовь, за то, как мы прекрасно сейчас живем в Севастополе и, честно, ни в чем не нуждаемся. Это просто сказка!

В этот день корабли Черноморского флота, правда, отразили, по сообщениям информационных агентств, несколько атак беспилотников, в том числе и на город, так что и правда сказка, что ни один не прошел. И «Радость», конечно.

Лариса Феоктистова, руководитель еще одного танцевального коллектива, добавила красок в эту и без того яркую картину:

— В наших коллективах существуют хореографические постановки на патриотическую тему. У севастопольской «Радости» — это «Колокола Херсонеса» (это про коллегу Гоцуленко.— А. К.). Номер посвящен возвращению в родную гавань Севастополя и Крыма. У мурманской «Радости» — это «Русская рать»: кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Я благодарю моих коллег, которые учат детей не только танцевать, но и воспитывают в них чувство патриотизма. Я благодарю наших радостных детей всех поколений, которые прошли и проходят школу жизни в ансамбле танца «Радость»!

И по-другому сейчас быть, это очевидно, не может. И главное, никто не знает, может ли быть уже вообще когда-нибудь.

Некоторую ясность внес в этот вопрос Владимир Путин в своем заключительном слове:

— Вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, в стране творчество всегда живет, всегда с нами, всегда нас поддерживает. В этом огромная сила нашего народа, в этом одно из фундаментальных оснований нашего бытия.

Да, это навсегда.

После церемонии лауреатам и президенту было предложено традиционное шампанское.

— Что вам интересно? — спрашивал Владимир Путин, держа в руках бокал.

— Мне интересно открывать новых татарских авторов,— признавался Айдар Заббаров.— Очень много татарской прозы, которая никогда не ставилась на сцене. Понимаете, театр в Татарстане больше, чем театр…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Айдар Заббаров получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Режиссер Айдар Заббаров получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В отличие от всех остальных субъектов федерации.

— Очень жаль наблюдать некоторые соседние регионы,— развивал Айдар Заббаров свою мысль,— вынужденные играть только на русском языке, потому что нужно выполнять какой-то план, плюс, может быть, спроса нет… А в Татарстане есть фестиваль «Навруз», во время фестиваля играют не только на татарском… Ведь интересно же: Чехов на якутском!..

Хотелось бы, конечно, посмотреть.

— Нет, никто не ходит — и все, тишина,— согласился Владимир Путин.— Надо думать над этим…

Екатерина Пильникова рассказывала президенту про скульптуру Петра Ильича Чайковского, над которой она работает по заданию Валерия Абисаловича Гергиева (худрука и гендиректора Мариинского театра.— “Ъ”).

— Надо еще эскиз проработать,— признавалась она,— потому что это очень сложное место, у концертного зала Мариинского театра.

— А-а-а…— Владимиру Путину сразу стало интересно.— Туда, за новую сцену… Валерий Абисалович хочет туда… Ну да!..

Для него, кажется, по-новому открылось это место.

— Надо посмотреть еще, как будет стоять,— озабоченно делилась Екатерина Пильникова.

— Оживит это место,— гарантировал Владимир Путин.— Оживит, точно!

Ему нравилось это слово. И ничего, что это было про скульптуру.

— У нас хореографический центр в Балаклаве,— вступал, держа в руках бокал, Виктор Гоцуленко почему-то полушепотом.— Это изюминка Балаклавы на данный момент!.. Пусть они маленькие, но они артисты! Они работают душой!

Мне Виктор Гоцуленко понравился, прямо скажу, за одну эту фразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусства прошла в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусства прошла в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Зал акробатики есть!.. Я очень хочу, чтобы вы приехали! — звал Виктор Гоцуленко президента.

Да ведь только что оттуда.

— При культуре мы…— радовался Виктор Гоцуленко.— При департаменте культуры!.. Мы начинали с одного туалета… Сейчас у нас шестнадцать!..

— Да?! — усомнился и вместе с тем обрадовался Владимир Путин.

— Да! Я горжусь этим!..— почти простонал Виктор Гоцуленко с таким чувством, словно ему вдруг понадобился один из них.— А раньше (при Украине.— А. К.) это была частная собственность, никому не нужная!

— Ну там все распродавали…— горько вздохнул Владимир Путин.

— Ой…— поддержал Виктор Гоцуленко.

— Только бы деньги выручать… Любой ценой…— пояснил президент.

— Ну, как я сказал, слава богу!..— успокоил его Виктор Гоцуленко.

— У нас детей тоже 300,— ревниво продолжила Лариса Феоктистова.— Приходят еще маленькие… Не знают, где у них рука, где нога… А уж какая, левая, правая, точно не знают…

Не такого уж высокого мнения она была о своих детях.

Потом, уже на первом этаже Первого корпуса Кремля, куда спустились лауреаты, я спросил у Виктора Гоцуленко, как же решить в танце тему возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань.

— Мы попытались! — рассказал он.— Ну вот у нас есть танец «Колокола Херсонеса». Он начинается с того, что мы показываем православную Русь. Ребята выходят на сцену под колокольный перезвон. Выходим и благословляем себя к чему-то. У нас все по-настоящему! В этом танце ребенок читает «Отче наш»!

— В танце?

— Конечно! — воскликнул Виктор Гоцуленко.— Мы показали в пластике, как сложно жилось всем нам…

— При прежней власти? — снова переспросил я.

— Конечно,— снова воскликнул Виктор Гоцуленко.— А закончили… Я не знаю, почему так пришло в голову… гимном царской России… Та-ра-та-ти-та…

Он напел мелодию гимна.

— Не гимном современной России отчего-то захотелось закончить, да? — расспрашивал я.

— Отчего-то да! Хотелось продемонстрировать, что Русь вечна! Мне показалось как художнику, что с нами или без нас Русь была, есть и будет!

Да, вот это и правда хотелось бы.