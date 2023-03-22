Вместе весело вручать

22 марта президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям искусства и деятелям искусства для молодых. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников тоже встретился с ними и узнал, почему Русь, собственно говоря, вечна.
Виктор Гоцуленко танцевал, казалось, и в Первом корпусе Кремля
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Премии президента получили семь человек. И только четверо из них сидели в Представительском кабинете Кремля и ждали начала церемонии, которая началась вовремя или даже раньше. А какие, в самом деле, казалось бы, могут быть дела у президента России, если председатель КНР с утра улетел к себе домой?
Владимир Путин обычно награждает в Екатерининском зале, где легко может разместиться оркестр, и даже не один, но, поскольку лауреатов было мало, мероприятие решили провести в камерном Представительском кабинете, где ковры еще, быть может, хранили следы китайского лидера, который встречался здесь с Владимиром Путиным всего-то два дня назад. Но оркестр тут уж не поместился бы, и его как-то не хватало, чтобы прочувствовать все тут как надо.
Режиссер Айдар Заббаров получил шесть номинаций на премию «Золотая маска» и был отмечен как «продолжатель традиций отечественного психологического театра» (о том, что это такое именно сейчас, знают, видимо, сказавший это Владимир Путин и непосредственно продолжатель).
— Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии,— это артист балета Сергей Владимирович Полунин…— торжественно зачитал Владимир Путин свой текст.— Только что-то я его не вижу…
Да, не было артиста балета, из-за которого на церемонию пришли, как потом признавались, некоторые журналисты. Да что там, Владимир Путин казался таким расстроенным и выглядел таким недоуменным, что мне показалось, что он тоже пришел на церемонию из-за Сергея Полунина.
Вопрос, почему не было артиста балета, остался неотвеченным. Никто из организаторов толком не знал. В любом случае не очень хорошо, что человек, вроде все давно решивший для себя и отметивший это решение знаменитой наколкой на груди (на ней, как известно всем и особенно Елене Ильиных, доходчиво изображен Владимир Путин), не явился в Представительский кабинет.
Не очень хорошо для Сергея Полунина.
Были в зале зато «Виктор Павлович Гоцуленко и Лариса Федоровна Феоктистова — создатели и бессменные руководители двух танцевальных ансамблей, которые носят одинаковое, очень доброе название — "Радость"».
То есть они возглавляют танцевальные коллективы с одинаковым названием. Один — в Крыму, другая — на Кольском полуострове.
Не было в зале, к сожалению, и действительно культового человека, Инессы Ковалевской. Про нее справедливо было сказано:
— Именно Инессу Алексеевну мы должны благодарить за поющих героев «Бременских музыкантов», за львенка и черепаху, за «Катерок» и «Порт», другие прекрасные, любимые всеми работы…
По данным “Ъ”, Инесса Ковалевская, в отличие от Сергея Полунина, плохо себя чувствует.
Айдар Заббаров в ответном слове смог перечислить, ни разу не сбившись, сразу много фамилий деятелей культуры Татарстана, которые, по его мнению, повлияли на его становление и, будучи произнесенными всуе в Представительском кабинете, будут, надо полагать, активно влиять на его становление и дальше.
Екатерина Пильникова (скульптор.— “Ъ”) тоже не стала молчать:
— Это самый волнительный день в моей жизни,— призналась она.
Скульптор Екатерина Пильникова ваяла слова для всех федеральных телеканалов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Было бы все-таки лучше, если бы это был самый волнующий день в ее жизни. А то ведь можно вообразить, что если вкус изменяет человеку в словах, то может изменить и в гипсе, а тем более в камне.
Ни в чем никому не отказывал и Виктор Гоцуленко, возглавляющий танцы в Севастополе (а что там еще сейчас можно предпринять?):
— Я очень хочу поблагодарить правительство города Севастополя, лично губернатора Михаила Владимировича Развожаева за отношение, за любовь, за то, как мы прекрасно сейчас живем в Севастополе и, честно, ни в чем не нуждаемся. Это просто сказка!
В этот день корабли Черноморского флота, правда, отразили, по сообщениям информационных агентств, несколько атак беспилотников, в том числе и на город, так что и правда сказка, что ни один не прошел. И «Радость», конечно.
Лариса Феоктистова, руководитель еще одного танцевального коллектива, добавила красок в эту и без того яркую картину:
— В наших коллективах существуют хореографические постановки на патриотическую тему. У севастопольской «Радости» — это «Колокола Херсонеса» (это про коллегу Гоцуленко.— А. К.). Номер посвящен возвращению в родную гавань Севастополя и Крыма. У мурманской «Радости» — это «Русская рать»: кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Я благодарю моих коллег, которые учат детей не только танцевать, но и воспитывают в них чувство патриотизма. Я благодарю наших радостных детей всех поколений, которые прошли и проходят школу жизни в ансамбле танца «Радость»!
И по-другому сейчас быть, это очевидно, не может. И главное, никто не знает, может ли быть уже вообще когда-нибудь.
Некоторую ясность внес в этот вопрос Владимир Путин в своем заключительном слове:
— Вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, в стране творчество всегда живет, всегда с нами, всегда нас поддерживает. В этом огромная сила нашего народа, в этом одно из фундаментальных оснований нашего бытия.
Да, это навсегда.
После церемонии лауреатам и президенту было предложено традиционное шампанское.
— Что вам интересно? — спрашивал Владимир Путин, держа в руках бокал.
— Мне интересно открывать новых татарских авторов,— признавался Айдар Заббаров.— Очень много татарской прозы, которая никогда не ставилась на сцене. Понимаете, театр в Татарстане больше, чем театр…
Режиссер Айдар Заббаров получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В отличие от всех остальных субъектов федерации.
— Очень жаль наблюдать некоторые соседние регионы,— развивал Айдар Заббаров свою мысль,— вынужденные играть только на русском языке, потому что нужно выполнять какой-то план, плюс, может быть, спроса нет… А в Татарстане есть фестиваль «Навруз», во время фестиваля играют не только на татарском… Ведь интересно же: Чехов на якутском!..
Хотелось бы, конечно, посмотреть.
— Нет, никто не ходит — и все, тишина,— согласился Владимир Путин.— Надо думать над этим…
Екатерина Пильникова рассказывала президенту про скульптуру Петра Ильича Чайковского, над которой она работает по заданию Валерия Абисаловича Гергиева (худрука и гендиректора Мариинского театра.— “Ъ”).
— Надо еще эскиз проработать,— признавалась она,— потому что это очень сложное место, у концертного зала Мариинского театра.
— А-а-а…— Владимиру Путину сразу стало интересно.— Туда, за новую сцену… Валерий Абисалович хочет туда… Ну да!..
Для него, кажется, по-новому открылось это место.
— Надо посмотреть еще, как будет стоять,— озабоченно делилась Екатерина Пильникова.
— Оживит это место,— гарантировал Владимир Путин.— Оживит, точно!
Ему нравилось это слово. И ничего, что это было про скульптуру.
— У нас хореографический центр в Балаклаве,— вступал, держа в руках бокал, Виктор Гоцуленко почему-то полушепотом.— Это изюминка Балаклавы на данный момент!.. Пусть они маленькие, но они артисты! Они работают душой!
Мне Виктор Гоцуленко понравился, прямо скажу, за одну эту фразу.
Церемония вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премий для молодых деятелей искусства прошла в Кремле
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
— Зал акробатики есть!.. Я очень хочу, чтобы вы приехали! — звал Виктор Гоцуленко президента.
Да ведь только что оттуда.
— При культуре мы…— радовался Виктор Гоцуленко.— При департаменте культуры!.. Мы начинали с одного туалета… Сейчас у нас шестнадцать!..
— Да?! — усомнился и вместе с тем обрадовался Владимир Путин.
— Да! Я горжусь этим!..— почти простонал Виктор Гоцуленко с таким чувством, словно ему вдруг понадобился один из них.— А раньше (при Украине.— А. К.) это была частная собственность, никому не нужная!
— Ну там все распродавали…— горько вздохнул Владимир Путин.
— Ой…— поддержал Виктор Гоцуленко.
— Только бы деньги выручать… Любой ценой…— пояснил президент.
— Ну, как я сказал, слава богу!..— успокоил его Виктор Гоцуленко.
— У нас детей тоже 300,— ревниво продолжила Лариса Феоктистова.— Приходят еще маленькие… Не знают, где у них рука, где нога… А уж какая, левая, правая, точно не знают…
Не такого уж высокого мнения она была о своих детях.
Потом, уже на первом этаже Первого корпуса Кремля, куда спустились лауреаты, я спросил у Виктора Гоцуленко, как же решить в танце тему возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань.
— Мы попытались! — рассказал он.— Ну вот у нас есть танец «Колокола Херсонеса». Он начинается с того, что мы показываем православную Русь. Ребята выходят на сцену под колокольный перезвон. Выходим и благословляем себя к чему-то. У нас все по-настоящему! В этом танце ребенок читает «Отче наш»!
— В танце?
— Конечно! — воскликнул Виктор Гоцуленко.— Мы показали в пластике, как сложно жилось всем нам…
— При прежней власти? — снова переспросил я.
— Конечно,— снова воскликнул Виктор Гоцуленко.— А закончили… Я не знаю, почему так пришло в голову… гимном царской России… Та-ра-та-ти-та…
Он напел мелодию гимна.
— Не гимном современной России отчего-то захотелось закончить, да? — расспрашивал я.
— Отчего-то да! Хотелось продемонстрировать, что Русь вечна! Мне показалось как художнику, что с нами или без нас Русь была, есть и будет!
Да, вот это и правда хотелось бы.