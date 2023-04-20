В пшенице прорастают продавцы

В условиях ожидаемого ухода из РФ трех глобальных зерновых трейдеров на рынок может выйти игрок с большим опытом. Основатель ГК «Русагро» Вадим Мошкович намерен инвестировать в новый проект в сфере зернового экспорта, управлять которым будет создатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский. Рентабельность этого бизнеса сейчас высокая, но для развития требуются вложения в инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Основатель ГК «Русагро» экс-сенатор Вадим Мошкович может инвестировать в нового экспортера зерна, управлением которым займется создатель холдинга Valars Group Кирилл Подольский, рассказали три источника “Ъ” на зерновом рынке. По словам двух собеседников “Ъ”, речь идет об отдельной компании. Еще один источник “Ъ” отметил, что проект стороны пока «стараются не афишировать».

Сам господин Подольский объявил в Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской и запрещена) о поиске команды в «новую компанию, которая будет специализироваться на экспорте зерновых и масличных». Один из офисов разместится в Таганроге, следует из его сообщения. Кирилл Подольский и представитель «Русагро» комментарии не предоставили.

«Русагро» — крупный производитель масложировой продукции, сахара и мяса. Занимает четвертое место среди владельцев сельхозземель с 643 тыс. га, по данным BEFL. В 2022 году выручка группы выросла на 8%, до 240,23 млрд руб., EBITDA была 45,01 млрд руб. Структуре Вадима Мошковича на март 2022 года принадлежало менее 50% акций. Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд.

Кирилл Подольский создал одного из первых экспортеров зерна из РФ «Югтранзитсервис» и холдинг Valars Group, который на март 2014 года контролировал около 240 тыс. га на юге России. В 2015 году земли приобрел Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, сообщали СМИ. Также господин Подольский развивал онлайн-агентство путешествий Anywayanyday, а в 2017 году запустил сервис перевозок аграрных грузов Smartseeds. В 2021 году более 75% Smartseeds приобрел «Деметра-Холдинг».

Как считает один из источников “Ъ”, новый экспортер может в первую очередь продавать зерно «Русагро». В 2022 году урожай зерновых группы вырос на 23%, до 1,08 млн тонн, включая 858 тыс. тонн пшеницы. На рынок было поставлено 673 тыс. тонн собственной пшеницы и 144 тыс. тонн стороннего урожая, сообщала «Русагро».

По словам источников “Ъ”, группа также уже начала развивать экспорт зерна, продав несколько судов с пшеницей в Иран.

Новый игрок может выйти на рынок в условиях сокращения работы глобальных зерновых трейдеров Viterra, Cargill и Louis Dreyfus, объявивших о прекращении экспорта зерна из РФ с 1 июля. Эти компании входили в десятку крупнейших экспортеров российского зерна, отгрузив с июля 2022 года по февраль 2023 года, по данным “Ъ”, более 5 млн тонн.

«Союз экспортеров зерна может только приветствовать появление новых игроков, это усиливает конкуренцию в секторе»,— сказал председатель правления союза Эдуард Зернин. Но, отметил он, несмотря на уход части иностранных трейдеров, уровень конкуренции остается крайне высоким и требовательным к профессионализму команды и доступу к экспортной инфраструктуре. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что у Кирилла Подольского большой опыт в торговле зерном. «Югтранзитсервис», напоминает эксперт, стал первым трейдером в РФ, продавшим пшеницу египетской GASC в 2005 году. Как отмечает господин Сизов, новому участнику рынка со временем потребуется доля в терминале, что особенно актуально во время пиковых загрузок мощностей.

По словам господина Сизова, рентабельность зернового экспорта сейчас высокая и бизнес может приносить хороший доход. Но в долгосрочной перспективе эксперт видит риски сокращения производства зерновых и, как следствие, экспортного потенциала из-за негативно влияющих на доходы аграриев экспортных пошлин. Пока тем не менее интерес к торговле зерном высокий. В сентябре 2022 года в Союз экспортеров зерна вступил крупнейший производитель мяса бройлеров ГАП «Ресурс», а до того в союзе сообщали, что прямые продажи зерна на экспорт начал Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева.

Анатолий Костырев