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Коммерсантъ FM
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Су-27 подняли в воздух у границы над Балтийским морем из-за двух бомбардировщиков США

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над акваторией Балтийского моря две цели, приближающиеся к границе. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. В воздух был поднят истребитель Су-27, граница нарушена не была.

«После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования»,— сообщило Минобороны в Telegram.

В марте Минобороны засекло над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н, в апреле — самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

Фотогалерея

Громкие случаи незаконного пересечения рубежей страны

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9 октября 1948 года советские военные летчики Петр Пирогов (на фото слева) и Анатолий Барсов (справа) перелетели на бомбардировщике Ту-2 ВВС СССР с украинской авиабазы Коломыя в Австрию, сев на аэродроме американской авиабазы Фоглер в союзнической зоне оккупации. Через четыре месяца они прибыли в США, где им был предоставлен вид на жительство. Побег летчиков стал сенсацией, широко освещавшейся в западной прессе. Считается одним из начальных эпизодов советско-американского противостояния в Холодной войне

9 октября 1948 года советские военные летчики Петр Пирогов (на фото слева) и Анатолий Барсов (справа) перелетели на бомбардировщике Ту-2 ВВС СССР с украинской авиабазы Коломыя в Австрию, сев на аэродроме американской авиабазы Фоглер в союзнической зоне оккупации. Через четыре месяца они прибыли в США, где им был предоставлен вид на жительство. Побег летчиков стал сенсацией, широко освещавшейся в западной прессе. Считается одним из начальных эпизодов советско-американского противостояния в Холодной войне

Фото: AP

8 апреля 1950 года над Балтийским морем у берегов Латвийской ССР четыре советских истребителя Ла-11 сбили американский бомбардировщик PB4Y-2 Privateer. Все 10 членов экипажа погибли. По версии СССР, самолет вошел в воздушное пространство страны и открыл огонь по истребителям. США настаивали на том, что это был частный пассажирский борт. Позже выяснилась принадлежность самолета к США: он выполнял разведывательный полет. Это был первый инцидент подобного рода в период Холодной войны &lt;br>На фото: советский истребитель Ла-11

8 апреля 1950 года над Балтийским морем у берегов Латвийской ССР четыре советских истребителя Ла-11 сбили американский бомбардировщик PB4Y-2 Privateer. Все 10 членов экипажа погибли. По версии СССР, самолет вошел в воздушное пространство страны и открыл огонь по истребителям. США настаивали на том, что это был частный пассажирский борт. Позже выяснилась принадлежность самолета к США: он выполнял разведывательный полет. Это был первый инцидент подобного рода в период Холодной войны
На фото: советский истребитель Ла-11

Фото: laspace.ru

Уже через месяц в мае 1950 года воздушную границу СССР неподалеку от аэродрома Уэлькаль на Чукотке нарушили два самолета ВМС США F-51 Mustang. Произошло боевое столкновение с двумя советскими истребителями Ла-11. В ходе боя один F-51 был сбит, один советский самолет получил повреждения &lt;br>На фото: американский истребитель F-51 Mustang

Уже через месяц в мае 1950 года воздушную границу СССР неподалеку от аэродрома Уэлькаль на Чукотке нарушили два самолета ВМС США F-51 Mustang. Произошло боевое столкновение с двумя советскими истребителями Ла-11. В ходе боя один F-51 был сбит, один советский самолет получил повреждения
На фото: американский истребитель F-51 Mustang

Фото: Bettmann / Getty Images

1 мая 1960 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит зенитно-ракетным комплексом в районе Свердловска. Целью полета была фотосъемка военных и промышленных объектов, а также запись сигналов советских радиолокационных станций &lt;br>На фото: обломки U-2 после крушения

1 мая 1960 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит зенитно-ракетным комплексом в районе Свердловска. Целью полета была фотосъемка военных и промышленных объектов, а также запись сигналов советских радиолокационных станций
На фото: обломки U-2 после крушения

Фото: Bettmann / Getty Images

Пилот Фрэнсис Пауэрс (на фото) выжил и был приговорен советским судом за шпионаж к десяти годам лишения свободы. Через полтора года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, разоблаченного в США. В результате инцидента не состоялся саммит в Париже, на котором планировалось обсудить ситуацию в разделенной Германии, возможность контроля над вооружениями, запрещение ядерных испытаний и ослабление напряженности между СССР и США. Был также отменен намеченный на июнь 1960 года визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву

Пилот Фрэнсис Пауэрс (на фото) выжил и был приговорен советским судом за шпионаж к десяти годам лишения свободы. Через полтора года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, разоблаченного в США. В результате инцидента не состоялся саммит в Париже, на котором планировалось обсудить ситуацию в разделенной Германии, возможность контроля над вооружениями, запрещение ядерных испытаний и ослабление напряженности между СССР и США. Был также отменен намеченный на июнь 1960 года визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву

Фото: AP

1 июля 1960 года воздушную границу между Норвегией и СССР нарушил самолет ERB-47H Stratojet из 55-го разведывательного крыла ВВС США. Над Баренцевым морем его перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19. Из шести человек экипажа выжили двое летчиков, оба попали в плен и были освобождены в январе 1961 года. Через месяц после инцидента советская сторона вернула в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа

1 июля 1960 года воздушную границу между Норвегией и СССР нарушил самолет ERB-47H Stratojet из 55-го разведывательного крыла ВВС США. Над Баренцевым морем его перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19. Из шести человек экипажа выжили двое летчиков, оба попали в плен и были освобождены в январе 1961 года. Через месяц после инцидента советская сторона вернула в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа

Фото: U.S. Air Force

В марте 1969 года граница СССР подверглась вооруженному нападению впервые после окончания Великой Отечественной войны. Столкновения между СССР и КНР в районе острова Даманский, расположенного на реке Уссури в 230 км от Хабаровска, считаются самым крупным вооруженным конфликтом в современной истории России и Китая. Официальной причиной пограничного инцидента стала демаркация границы, проложенной еще 1860 году. После серии провокаций китайские военные решились на военную операцию &lt;br>На фото: убитый китайский военный

В марте 1969 года граница СССР подверглась вооруженному нападению впервые после окончания Великой Отечественной войны. Столкновения между СССР и КНР в районе острова Даманский, расположенного на реке Уссури в 230 км от Хабаровска, считаются самым крупным вооруженным конфликтом в современной истории России и Китая. Официальной причиной пограничного инцидента стала демаркация границы, проложенной еще 1860 году. После серии провокаций китайские военные решились на военную операцию
На фото: убитый китайский военный

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ночь с 1 на 2 марта около 80 китайских солдат переправились на остров Даманский. Утром по группе советских пограничников, заметившей вооруженных солдат, был внезапно открыт огонь. Практически все были убиты. Позже остров был отбит с помощью подоспевшего подкрепления. Бои вновь продолжились 14 марта и закончились победой СССР. В ходе столкновений советские войска, по разным данным, потеряли от 50 до 100 человек, китайские — от 100 до 300 человек. Пять человек за эти бои получили звание Героя Советского Союза (трое из них — посмертно). Впоследствии, по итогам переговоров в 1991 году, остров был передан КНР &lt;br>На фото: похороны участников боев на острове Даманский

В ночь с 1 на 2 марта около 80 китайских солдат переправились на остров Даманский. Утром по группе советских пограничников, заметившей вооруженных солдат, был внезапно открыт огонь. Практически все были убиты. Позже остров был отбит с помощью подоспевшего подкрепления. Бои вновь продолжились 14 марта и закончились победой СССР. В ходе столкновений советские войска, по разным данным, потеряли от 50 до 100 человек, китайские — от 100 до 300 человек. Пять человек за эти бои получили звание Героя Советского Союза (трое из них — посмертно). Впоследствии, по итогам переговоров в 1991 году, остров был передан КНР
На фото: похороны участников боев на острове Даманский

Фото: РИА Новости

27 октября 1970 года 21-летний студент крымского мединститута Николай Гилев и 20-летний студент Севастопольского приборостроительного института Виталий Поздеев купили билеты на рейс «воздушного такси» Керчь—Краснодар. Когда самолет L-200 взлетел, студенты, угрожая пилотам, приказали им держать курс на Стамбул. Самолет удачно приземлился в Турции. Студенты сразу же запросили убежища в США, но страна не проявила в их отношении интереса. Этот угон считается одним из самых бессмысленных, так как спустя год оба захватчика добровольно вернулись в СССР, где были арестованы и приговорены к тюремным срокам&lt;br> На фото: статья об угонщиках в турецкой газете

27 октября 1970 года 21-летний студент крымского мединститута Николай Гилев и 20-летний студент Севастопольского приборостроительного института Виталий Поздеев купили билеты на рейс «воздушного такси» Керчь—Краснодар. Когда самолет L-200 взлетел, студенты, угрожая пилотам, приказали им держать курс на Стамбул. Самолет удачно приземлился в Турции. Студенты сразу же запросили убежища в США, но страна не проявила в их отношении интереса. Этот угон считается одним из самых бессмысленных, так как спустя год оба захватчика добровольно вернулись в СССР, где были арестованы и приговорены к тюремным срокам
На фото: статья об угонщиках в турецкой газете

28 ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C Phantom II вторгся в воздушное пространство СССР. В районе Грузинской ССР на перехват вылетел советский истребитель МиГ-21СМ. Иранский самолет был сбит посредством тарана, советский пилот погиб. Экипаж F-4 катапультировался, был арестован и вскоре после этого освобожден &lt;br>На фото: самолет-разведчик RF-4C Phantom II

28 ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C Phantom II вторгся в воздушное пространство СССР. В районе Грузинской ССР на перехват вылетел советский истребитель МиГ-21СМ. Иранский самолет был сбит посредством тарана, советский пилот погиб. Экипаж F-4 катапультировался, был арестован и вскоре после этого освобожден
На фото: самолет-разведчик RF-4C Phantom II

Фото: IIAF

6 сентября 1976 года советский летчик Виктор Беленко, пилотировавший истребитель Миг-25П, перелетел советско-японскую границу и передал иностранным властям самолет с секретной аппаратурой на борту (на фото)

6 сентября 1976 года советский летчик Виктор Беленко, пилотировавший истребитель Миг-25П, перелетел советско-японскую границу и передал иностранным властям самолет с секретной аппаратурой на борту (на фото)

Фото: AP

Менее чем через трое суток после перелета Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США, позже — американское гражданство, разрешение на предоставление которого подписал лично президент Джимми Картер. В СССР за измену родине Беленко был заочно приговорен к расстрелу

Менее чем через трое суток после перелета Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США, позже — американское гражданство, разрешение на предоставление которого подписал лично президент Джимми Картер. В СССР за измену родине Беленко был заочно приговорен к расстрелу

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином советским истребителем-перехватчиком был сбит Boeing 747 южнокорейской компании Korean Air, следовавший рейсом по маршруту Нью-Йорк — Сеул. На борту лайнера находились 269 человек, в том числе 246 пассажиров. При крушении все они погибли. США обвинили СССР в преднамеренном уничтожении авиалайнера. Согласно расследованию Международной организации гражданской авиации, Boeing отклонился от маршрута из-за того, что пилоты неправильно настроили автопилот и не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат &lt;br>На фото: транспортировка обломков сбитого Boeing 747

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином советским истребителем-перехватчиком был сбит Boeing 747 южнокорейской компании Korean Air, следовавший рейсом по маршруту Нью-Йорк — Сеул. На борту лайнера находились 269 человек, в том числе 246 пассажиров. При крушении все они погибли. США обвинили СССР в преднамеренном уничтожении авиалайнера. Согласно расследованию Международной организации гражданской авиации, Boeing отклонился от маршрута из-за того, что пилоты неправильно настроили автопилот и не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат
На фото: транспортировка обломков сбитого Boeing 747

Фото: Neal Ulevich / AP

13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США с работающими радиоэлектронными станциями нарушили морскую границу недалеко от побережья Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Советское командование отправило суда и самолеты для перехвата кораблей США. Пробыв в советской акватории два часа, Yorktown и Caron ушли в нейтральные воды. Инцидент привел к дипломатическим спорам, которые продолжались несколько недель. СССР назвал ситуацию провокацией &lt;br>На фото: американский крейсер Yorktown

13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США с работающими радиоэлектронными станциями нарушили морскую границу недалеко от побережья Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Советское командование отправило суда и самолеты для перехвата кораблей США. Пробыв в советской акватории два часа, Yorktown и Caron ушли в нейтральные воды. Инцидент привел к дипломатическим спорам, которые продолжались несколько недель. СССР назвал ситуацию провокацией
На фото: американский крейсер Yorktown

Фото: US Navy

Отвечая на советскую ноту протеста по поводу инцидента, в США заявили, что «прохождение американских Yorktown и Caron через заявленные советские территориальные воды 13 марта 1986 года было должным образом осуществлено относительно права мирного прохода, которое утверждено международно-правовым обычаем и уже давно действует во всех государствах» &lt;br>На фото: американский эсминец Caron

Отвечая на советскую ноту протеста по поводу инцидента, в США заявили, что «прохождение американских Yorktown и Caron через заявленные советские территориальные воды 13 марта 1986 года было должным образом осуществлено относительно права мирного прохода, которое утверждено международно-правовым обычаем и уже давно действует во всех государствах»
На фото: американский эсминец Caron

Фото: US Navy

28 мая 1987 года гражданин ФРГ Матиас Руст (на фото в центре) на спортивном самолете Cessna нарушил государственную границу СССР. Пролетев 1220 километров за 5 часов 50 минут, он совершил посадку в Москве. Самолет приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до собора Василия Блаженного. Пилот был арестован и осужден на четыре года лишения свободы. 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного совета и отправлен в ФРГ

28 мая 1987 года гражданин ФРГ Матиас Руст (на фото в центре) на спортивном самолете Cessna нарушил государственную границу СССР. Пролетев 1220 километров за 5 часов 50 минут, он совершил посадку в Москве. Самолет приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до собора Василия Блаженного. Пилот был арестован и осужден на четыре года лишения свободы. 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного совета и отправлен в ФРГ

Фото: SYLVIA KAUFMAN / AFP

В советских газетах инцидент был представлен как провал системы ПВО страны. Одна из наиболее цитируемых оценок последствий полета Руста для советских ВС была дана американским специалистом по нацбезопасности Вильямом Одомом: «После пролета Руста в советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 1937 году». Было заменено практически все руководство Минобороны &lt;br>На фото: спортивный самолет Cessna

В советских газетах инцидент был представлен как провал системы ПВО страны. Одна из наиболее цитируемых оценок последствий полета Руста для советских ВС была дана американским специалистом по нацбезопасности Вильямом Одомом: «После пролета Руста в советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 1937 году». Было заменено практически все руководство Минобороны
На фото: спортивный самолет Cessna

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США снова прошли через Босфор в направлении советского берега. Им навстречу отправили два сторожевых корабля — «Беззаветный» и СКР-6. Не обращая внимания на предупреждения, американские суда продолжили курс, оказавшись в территориальных водах СССР. В ответ на это сторожевые корабли пошли на сближение и совершили навал. После чего американская эскадра изменила курс, направившись обратно к Босфору. Позже инцидент был назван «последним происшествием холодной войны» &lt;br>На фото: навал «Беззаветного» на Yorktown

12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США снова прошли через Босфор в направлении советского берега. Им навстречу отправили два сторожевых корабля — «Беззаветный» и СКР-6. Не обращая внимания на предупреждения, американские суда продолжили курс, оказавшись в территориальных водах СССР. В ответ на это сторожевые корабли пошли на сближение и совершили навал. После чего американская эскадра изменила курс, направившись обратно к Босфору. Позже инцидент был назван «последним происшествием холодной войны»
На фото: навал «Беззаветного» на Yorktown

Фото: Военно-морские силы США

13 июля 1993 года произошел бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан, которая после распада СССР осталась в ведении России. Пограничники 11 часов отражали атаки афганских и таджикских боевиков. Сначала вынуждены были отступить, а потом в этот же день отбили заставу. Погибли 25 военнослужащих. Шестеро были удостоены звания Героя Российской Федерации, четверо — посмертно. Застава была полностью разрушена, однако позже ее отстроили неподалеку, получив наименование «Застава имени 25 героев»

13 июля 1993 года произошел бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан, которая после распада СССР осталась в ведении России. Пограничники 11 часов отражали атаки афганских и таджикских боевиков. Сначала вынуждены были отступить, а потом в этот же день отбили заставу. Погибли 25 военнослужащих. Шестеро были удостоены звания Героя Российской Федерации, четверо — посмертно. Застава была полностью разрушена, однако позже ее отстроили неподалеку, получив наименование «Застава имени 25 героев»

Фото: Гетманенко Д. / ТАСС

25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел пограничный конфликт, в ходе которого ВС России и корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ задержали три судна ВМС Украины. Они пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Все 24 члена экипажей были арестованы. В сентябре 2019 года в рамках обмена моряки вернулись на Украину, в ноябре того же года Россия передала также задержанные корабли

25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел пограничный конфликт, в ходе которого ВС России и корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ задержали три судна ВМС Украины. Они пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Все 24 члена экипажей были арестованы. В сентябре 2019 года в рамках обмена моряки вернулись на Украину, в ноябре того же года Россия передала также задержанные корабли

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

В ночь с 21 на 22 декабря 2019 года националист, боец без правил Вячеслав Дацик (на фото слева), известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, вместе со своим знакомым Дмитрием Вечкиным пытался на лодке пересечь российско-эстонскую границу по реке Нарва. Их обнаружили эстонские пограничники и передали российским коллегам. Против нарушителей возбудили уголовное дело. За незаконное пересечение границы Вячеслав Дацик был осужден на год. Ранее в 2010 году ему удалось незаконно пересечь границу и попасть в Норвегию, однако он был оттуда экстрадирован

В ночь с 21 на 22 декабря 2019 года националист, боец без правил Вячеслав Дацик (на фото слева), известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, вместе со своим знакомым Дмитрием Вечкиным пытался на лодке пересечь российско-эстонскую границу по реке Нарва. Их обнаружили эстонские пограничники и передали российским коллегам. Против нарушителей возбудили уголовное дело. За незаконное пересечение границы Вячеслав Дацик был осужден на год. Ранее в 2010 году ему удалось незаконно пересечь границу и попасть в Норвегию, однако он был оттуда экстрадирован

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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9 октября 1948 года советские военные летчики Петр Пирогов (на фото слева) и Анатолий Барсов (справа) перелетели на бомбардировщике Ту-2 ВВС СССР с украинской авиабазы Коломыя в Австрию, сев на аэродроме американской авиабазы Фоглер в союзнической зоне оккупации. Через четыре месяца они прибыли в США, где им был предоставлен вид на жительство. Побег летчиков стал сенсацией, широко освещавшейся в западной прессе. Считается одним из начальных эпизодов советско-американского противостояния в Холодной войне

Фото: AP

8 апреля 1950 года над Балтийским морем у берегов Латвийской ССР четыре советских истребителя Ла-11 сбили американский бомбардировщик PB4Y-2 Privateer. Все 10 членов экипажа погибли. По версии СССР, самолет вошел в воздушное пространство страны и открыл огонь по истребителям. США настаивали на том, что это был частный пассажирский борт. Позже выяснилась принадлежность самолета к США: он выполнял разведывательный полет. Это был первый инцидент подобного рода в период Холодной войны
На фото: советский истребитель Ла-11

Фото: laspace.ru

Уже через месяц в мае 1950 года воздушную границу СССР неподалеку от аэродрома Уэлькаль на Чукотке нарушили два самолета ВМС США F-51 Mustang. Произошло боевое столкновение с двумя советскими истребителями Ла-11. В ходе боя один F-51 был сбит, один советский самолет получил повреждения
На фото: американский истребитель F-51 Mustang

Фото: Bettmann / Getty Images

1 мая 1960 года американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом, нарушил воздушное пространство СССР и был сбит зенитно-ракетным комплексом в районе Свердловска. Целью полета была фотосъемка военных и промышленных объектов, а также запись сигналов советских радиолокационных станций
На фото: обломки U-2 после крушения

Фото: Bettmann / Getty Images

Пилот Фрэнсис Пауэрс (на фото) выжил и был приговорен советским судом за шпионаж к десяти годам лишения свободы. Через полтора года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля, разоблаченного в США. В результате инцидента не состоялся саммит в Париже, на котором планировалось обсудить ситуацию в разделенной Германии, возможность контроля над вооружениями, запрещение ядерных испытаний и ослабление напряженности между СССР и США. Был также отменен намеченный на июнь 1960 года визит президента США Дуайта Эйзенхауэра в Москву

Фото: AP

1 июля 1960 года воздушную границу между Норвегией и СССР нарушил самолет ERB-47H Stratojet из 55-го разведывательного крыла ВВС США. Над Баренцевым морем его перехватил и уничтожил истребитель МиГ-19. Из шести человек экипажа выжили двое летчиков, оба попали в плен и были освобождены в январе 1961 года. Через месяц после инцидента советская сторона вернула в США найденные останки одного из четырех погибших членов экипажа

Фото: U.S. Air Force

В марте 1969 года граница СССР подверглась вооруженному нападению впервые после окончания Великой Отечественной войны. Столкновения между СССР и КНР в районе острова Даманский, расположенного на реке Уссури в 230 км от Хабаровска, считаются самым крупным вооруженным конфликтом в современной истории России и Китая. Официальной причиной пограничного инцидента стала демаркация границы, проложенной еще 1860 году. После серии провокаций китайские военные решились на военную операцию
На фото: убитый китайский военный

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В ночь с 1 на 2 марта около 80 китайских солдат переправились на остров Даманский. Утром по группе советских пограничников, заметившей вооруженных солдат, был внезапно открыт огонь. Практически все были убиты. Позже остров был отбит с помощью подоспевшего подкрепления. Бои вновь продолжились 14 марта и закончились победой СССР. В ходе столкновений советские войска, по разным данным, потеряли от 50 до 100 человек, китайские — от 100 до 300 человек. Пять человек за эти бои получили звание Героя Советского Союза (трое из них — посмертно). Впоследствии, по итогам переговоров в 1991 году, остров был передан КНР
На фото: похороны участников боев на острове Даманский

Фото: РИА Новости

27 октября 1970 года 21-летний студент крымского мединститута Николай Гилев и 20-летний студент Севастопольского приборостроительного института Виталий Поздеев купили билеты на рейс «воздушного такси» Керчь—Краснодар. Когда самолет L-200 взлетел, студенты, угрожая пилотам, приказали им держать курс на Стамбул. Самолет удачно приземлился в Турции. Студенты сразу же запросили убежища в США, но страна не проявила в их отношении интереса. Этот угон считается одним из самых бессмысленных, так как спустя год оба захватчика добровольно вернулись в СССР, где были арестованы и приговорены к тюремным срокам
На фото: статья об угонщиках в турецкой газете

28 ноября 1973 года самолет-разведчик ВВС Ирана RF-4C Phantom II вторгся в воздушное пространство СССР. В районе Грузинской ССР на перехват вылетел советский истребитель МиГ-21СМ. Иранский самолет был сбит посредством тарана, советский пилот погиб. Экипаж F-4 катапультировался, был арестован и вскоре после этого освобожден
На фото: самолет-разведчик RF-4C Phantom II

Фото: IIAF

6 сентября 1976 года советский летчик Виктор Беленко, пилотировавший истребитель Миг-25П, перелетел советско-японскую границу и передал иностранным властям самолет с секретной аппаратурой на борту (на фото)

Фото: AP

Менее чем через трое суток после перелета Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США, позже — американское гражданство, разрешение на предоставление которого подписал лично президент Джимми Картер. В СССР за измену родине Беленко был заочно приговорен к расстрелу

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином советским истребителем-перехватчиком был сбит Boeing 747 южнокорейской компании Korean Air, следовавший рейсом по маршруту Нью-Йорк — Сеул. На борту лайнера находились 269 человек, в том числе 246 пассажиров. При крушении все они погибли. США обвинили СССР в преднамеренном уничтожении авиалайнера. Согласно расследованию Международной организации гражданской авиации, Boeing отклонился от маршрута из-за того, что пилоты неправильно настроили автопилот и не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат
На фото: транспортировка обломков сбитого Boeing 747

Фото: Neal Ulevich / AP

13 марта 1986 года ракетный крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США с работающими радиоэлектронными станциями нарушили морскую границу недалеко от побережья Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Советское командование отправило суда и самолеты для перехвата кораблей США. Пробыв в советской акватории два часа, Yorktown и Caron ушли в нейтральные воды. Инцидент привел к дипломатическим спорам, которые продолжались несколько недель. СССР назвал ситуацию провокацией
На фото: американский крейсер Yorktown

Фото: US Navy

Отвечая на советскую ноту протеста по поводу инцидента, в США заявили, что «прохождение американских Yorktown и Caron через заявленные советские территориальные воды 13 марта 1986 года было должным образом осуществлено относительно права мирного прохода, которое утверждено международно-правовым обычаем и уже давно действует во всех государствах»
На фото: американский эсминец Caron

Фото: US Navy

28 мая 1987 года гражданин ФРГ Матиас Руст (на фото в центре) на спортивном самолете Cessna нарушил государственную границу СССР. Пролетев 1220 километров за 5 часов 50 минут, он совершил посадку в Москве. Самолет приземлился на Большом Москворецком мосту и накатом доехал до собора Василия Блаженного. Пилот был арестован и осужден на четыре года лишения свободы. 3 августа 1988 года он был помилован президиумом Верховного совета и отправлен в ФРГ

Фото: SYLVIA KAUFMAN / AFP

В советских газетах инцидент был представлен как провал системы ПВО страны. Одна из наиболее цитируемых оценок последствий полета Руста для советских ВС была дана американским специалистом по нацбезопасности Вильямом Одомом: «После пролета Руста в советской армии были проведены радикальные изменения, сопоставимые с чисткой вооруженных сил, организованной Сталиным в 1937 году». Было заменено практически все руководство Минобороны
На фото: спортивный самолет Cessna

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

12 февраля 1988 года крейсер Yorktown и эсминец Caron ВМС США снова прошли через Босфор в направлении советского берега. Им навстречу отправили два сторожевых корабля — «Беззаветный» и СКР-6. Не обращая внимания на предупреждения, американские суда продолжили курс, оказавшись в территориальных водах СССР. В ответ на это сторожевые корабли пошли на сближение и совершили навал. После чего американская эскадра изменила курс, направившись обратно к Босфору. Позже инцидент был назван «последним происшествием холодной войны»
На фото: навал «Беззаветного» на Yorktown

Фото: Военно-морские силы США

13 июля 1993 года произошел бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан, которая после распада СССР осталась в ведении России. Пограничники 11 часов отражали атаки афганских и таджикских боевиков. Сначала вынуждены были отступить, а потом в этот же день отбили заставу. Погибли 25 военнослужащих. Шестеро были удостоены звания Героя Российской Федерации, четверо — посмертно. Застава была полностью разрушена, однако позже ее отстроили неподалеку, получив наименование «Застава имени 25 героев»

Фото: Гетманенко Д. / ТАСС

25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел пограничный конфликт, в ходе которого ВС России и корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ задержали три судна ВМС Украины. Они пытались пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Все 24 члена экипажей были арестованы. В сентябре 2019 года в рамках обмена моряки вернулись на Украину, в ноябре того же года Россия передала также задержанные корабли

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / РИА Новости

В ночь с 21 на 22 декабря 2019 года националист, боец без правил Вячеслав Дацик (на фото слева), известный под псевдонимом Рыжий Тарзан, вместе со своим знакомым Дмитрием Вечкиным пытался на лодке пересечь российско-эстонскую границу по реке Нарва. Их обнаружили эстонские пограничники и передали российским коллегам. Против нарушителей возбудили уголовное дело. За незаконное пересечение границы Вячеслав Дацик был осужден на год. Ранее в 2010 году ему удалось незаконно пересечь границу и попасть в Норвегию, однако он был оттуда экстрадирован

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

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