Су-27 подняли в воздух у границы над Балтийским морем из-за двух бомбардировщиков США

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали над акваторией Балтийского моря две цели, приближающиеся к границе. Они были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США. В воздух был поднят истребитель Су-27, граница нарушена не была.

«После удаления иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования»,— сообщило Минобороны в Telegram.

В марте Минобороны засекло над Балтийским морем два стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н, в апреле — самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.