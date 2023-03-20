Россия поднимала в воздух истребитель из-за двух стратегических бомбардировщиков США у границы

В Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны 20 марта обнаружили над Балтийским морем две цели, которые были квалифицированы как стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский истребитель Су-35

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Российский истребитель Су-35

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В сообщении говорится, что для идентификации и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-35, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе. После того как бомбардировщики улетели от госграницы, истребитель вернулся на аэродром.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ не допущено»,— говорится в сообщении Минобороны.