Мэрия Ярославля вдвое снизила стоимость застройки Твериц

Мэрия Ярославля вновь проведет аукцион на право комплексного развития незастроенной территории МКР № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.
Тверицы в Ярославле
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Начальная цена аукциона составит 109,4 млн руб., что более чем в два раза ниже цены, по которой инвестора искали в августе 2022 года. Тогда начальная цена аукциона составляла 234 млн руб., однако ни одной заявки на право застроить территорию площадью 257 тыс. кв.м. подано не было. Аукцион был признан несостоявшимся.