Мэрия Ярославля вдвое снизила стоимость застройки Твериц

Мэрия Ярославля вновь проведет аукцион на право комплексного развития незастроенной территории МКР № 9 жилого района «Тверицы» в Заволжском районе. Постановление об этом подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Тверицы в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Начальная цена аукциона составит 109,4 млн руб., что более чем в два раза ниже цены, по которой инвестора искали в августе 2022 года. Тогда начальная цена аукциона составляла 234 млн руб., однако ни одной заявки на право застроить территорию площадью 257 тыс. кв.м. подано не было. Аукцион был признан несостоявшимся.

Антон Голицын