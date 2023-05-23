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Коммерсантъ FM
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Путин на встрече поблагодарил президента Республики Сербской за нейтральную позицию по Украине

Президент России Владимир Путин встретился в Москве с президентом Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, сообщил Кремль. Господин Путин, в частности, поблагодарил своего коллегу за нейтральную позицию и сдержанность по ситуации на Украине.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине. Только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность»,— сказал российский президент.

Милорад Додик в ответ заявил об оказываемом давлении из-за подобной позиции. «Республика Сербская остается упорной в своей позиции: против политики, которая пытается перебросить вину только на одну сторону. Мы же считаем, что РФ упорно боролась за рамки безопасности и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать СВО»,— сказал он.

Владимир Путин также обратил внимание на успешное развитие отношений России и Республики Сербской. «У нас последний год рост товарооборота в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая — рост 57%. Эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять»,— сообщил глава государства.

Милорад Додик анонсировал встречу с Владимиром Путиным 11 мая. Тогда он уточнил, что намерен обсудить с президентом России экономические проекты и другие «важные геополитические вопросы», а также «мир в будущем». Летом 2022 года на встрече президентов господин Додик заявил, что Республика Сербская не хотела присоединяться к санкциям.

Вчера, 22 мая, Милорад Додик встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Они обсудили региональную безопасность и современные геополитические условия. В тот же день глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович заявил о готовности оплачивать российский газ в рублях. \

Подробнее — в материале «Ъ» «Милорад Додик идет на третий заход».

Лусине Баласян

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