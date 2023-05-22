Республика Сербская готова платить за российский газ в рублях

Республика Сербская (входит в Боснию и Герцеговину) готова оплачивать российский газ в рублях, заявил глава ее представительства в РФ Душко Перович. С 1 июня принадлежащая республике газовая компания GAS-RES продлила договор с «Газпромом». Минэнерго республики говорило, что цена составляет около $290 за 1 тыс. куб. м.

«"Газпром" продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются»,— сказал господин Перович в интервью «РИА Новости».

Он также рассказал, что Совет министров БиГ согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России. Босния и Герцеговина подключены к трубопроводной транзитной системе Сербии. Лидер боснийских сербов Милорад Додик в сентябре 2022 года встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и тогда называл тему газа одной из основных.

Лаура Кеффер