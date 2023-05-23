Канцлер Германии Олаф Шольц: Украину примут в ЕС по окончании конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российско-украинский конфликт завершится членством Украины в Евросоюзе (ЕС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

«Печальная глава в истории нашего континента… закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского Союза»,— заявил господин Шольц в день празднования 160-летия социал-демократической партии Германии (цитата по Bild).

20 мая председатель Евросовета Шарль Мишель заверил президента Владимира Зеленского в том, что инициирует обсуждение перспективы вступления Украины в ЕС в конце 2023 года. Заявку на вступление страны в ЕС господин Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Тогда же он заявил, что рассчитывает на членство в союзе через два года.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба