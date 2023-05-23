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Коммерсантъ FM
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Белгородский губернатор опроверг сообщения о диверсантах в Борисовском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения о входе еще одной диверсионной группы ВСУ в Борисовский район.

«По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ и пытаться навести панику на людей»,— написал глава региона в Telegram.

По его данным, в Борисовском районе обстрелу подверглись село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. Никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет.

Вчера, 22 мая, в Грайворонский округ Белгородской области проникла ДРГ. В результате атаки были ранены 12 человек, население местных населенных пунктов эвакуировали, а в обстрелах повреждены 29 зданий и три машины. Во время эвакуации населения умерла женщина. Министерство обороны сообщило, что диверсанты были выдавлены из Белгородской области и накрыты огнем. По данным ведомства, уничтожено более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

Подробнее о нападении — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Сергей Толмачев, Воронеж

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