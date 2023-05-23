Минобороны сообщило об уничтожении украинских диверсантов в Белгородской области

Минобороны России прокомментировало атаку диверсантов с территории Украины. Как сообщили в ведомстве, в ходе контртеррористической операции в Белгородской области «украинские националистические формирования» были «заблокированы и разгромлены» — убиты более 70 человек, уничтожены 4 БМП и 5 пикапов. Остальные были «вытеснены» на Украину.

«Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск (Бахмут), перешел к реализации террористических акций против мирного населения. Вчера после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ»,— сообщило Минобороны.

Сколько всего было диверсантов, в ведомстве не сообщили.

Сегодня в 12:11 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что «зачистка территории от последствий» продолжается. Он призвал жителей Грайворонского округа, на территорию которого вчера вторглась диверсионно-разведывательная группа, пока не возвращаться в свои дома.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал диверсантов «украинскими боевиками». Официальные лица Украины говорили, что в операции участвовали «российские добровольцы», исключительно россияне.

Ответственность за атаку диверсантов, в ходе которой были ранены восемь мирных жителей, взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус» — они участвуют в боевых действиях на стороне Украине. Президенту Владимиру Путину доложили об атаке диверсантов, однако созывать экстренное заседание Совбеза в связи с этим он не планирует.

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