Белгородский губернатор Гладков сообщил об отселении жителей девяти приграничных населенных пунктов

Режим контртеррористической операции (КТО), объявленный после вторжения диверсантов в приграничный с Украиной Грайворонский округ Белгородской области, продолжает действовать. По последним данным, количество раненых мирных жителей выросло до 12, один человек погиб во время эвакуации. Повреждены десятки жилых домов, 14 населенных пунктов остаются без света. Как сообщил глава региона в Telegram, со вчерашнего вечера из населенных пунктов Глотово и Козинки, где рассредоточились вчера диверсанты, вывезли около 100 человек. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Гора-Подола, Замостья, Сподарюшино.

Около 14:00 по московскому времени Минобороны России заявило, что остатки диверсантов отброшены на территорию Украины. Сообщалось, что убиты более 70 из них, подбиты 4 единицы бронетехники и 5 пикапов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая рассказал о проведении КТО: «Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами». Он призвал жителей Грайворонского округа, в населенные пункты которого вчера вторглась диверсионно-разведывательная группа, пока не возвращаться в свои дома. В данный момент фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотово, Гора-Подола, Замостья, Сподарюшено.

Жители покидали Грайворонский округ самостоятельно и с помощью специально организованного транспорта. На автобусах часть людей привезли в пункты временного размещения в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе. Общее количество эвакуированных людей не сообщается. По информации «Ъ», только в Старый Оскол ночью прибыло около 200 человек.

Согласно данным Белгородстата на начало 2022 года, в Грайворонском округе проживали более 30 тыс. человек, основная часть из них — в сельской местности.

Вячеслав Гладков рассказал, что во время эвакуационных мероприятий умерла женщина 1941 года рождения: «Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой». Чиновник пообещал помочь ее родственникам всем необходимым.

По информации губернатора, в населенных пунктах, куда зашли боевики, прошедшей ночью, все-таки оставались мирные жители. Как оказалось, в селе Глотово находилась семейная пара. Их удалось эвакуировать. Они госпитализированы в больницу: женщина находится в тяжелом состоянии с осколочным ранением нижних конечностей, у мужчины средние ранения брюшной полости и грудной клетки. Около 15:00 он сообщил, что из Глотово и Козинок вывезены около 100 человек, среди них есть лежачие и дети, а также раненая женщина — у нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области и огнестрельный перелом плечевой кости, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

В первую ночь действия КТО территория Белгородской области была атакована несколько раз. В Грайворонском округе под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами находились населенные пункты Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров.

По данным губернатора, всего атаки привели к гибели 1 человека, ранению 12 мирных жителей и повреждению 29 частных жилых домов и 3 машин. В 14 населенных пунктах отсутствует свет.

Сергей Толмачев, Воронеж