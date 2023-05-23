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Коммерсантъ FM
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По Белгороду прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о волне ложных сообщений о минировании зданий в городе. «Это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой»,— написал чиновник в Telegram-канале.

Глава города выразил уверенность в выдержке и понимании белгородцев. Он предупредил, что каждое сообщение должно быть проверено оперативными службами, и пообещал сообщить о завершении проверок.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион подвергается информационным атакам. «Такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с вещами, ядерная катастрофа, эвакуация Шебекино и Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне и сдался, штурм бомбоубежищ,— перечислил глава региона распространяющиеся фейки.— Еще раз убедились: против нас идет настоящая информационная война». Чиновник призвал доверять проверенным источникам информации.

После вторжения диверсантов в Грайворонский округ Белгородской области 22 мая в регионе введен режим контртеррористической операции. В результате атаки боевиков ранены 12 человек. Зачистка территории от противника продолжается.

Подробнее о ситуации в Белгородской области читайте в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

Сергей Толмачев, Воронеж

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