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Коммерсантъ FM
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Количество раненых в Грайворонском округе Белгородской области выросло до 12

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале отчет об обстрелах территорий региона за последние сутки. Судя по нему, в результате атак на Грайворонский район, куда вчера вторглись диверсанты, количество раненых выросло до 12 человек.

По данным губернатора, 12 населенных пунктов округа подвергались минометным и артиллерийским обстрелам. В итоге повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах.

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Кроме Грайворонского округа, атакам подвергались и другие районы Белгородской области. Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз, Белгородский район — 15 раз, Борисовский район — 3 раза. В Шебекино зафиксированы два прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области после вторжения диверсантов действует режим контртеррористической операции (КТО). Ответственность за атаку на себя взяли «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Русский добровольческий корпус», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

Подробнее читайте в материале «Стой, КТО идет».

Сергей Толмачев, Воронеж

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