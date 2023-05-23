Сергей Бобровский свел «Каролину» к нолю

Лучшее пока выступление российского вратаря Сергея Бобровского в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли пришлось на третий матч полуфинальной серии его клуба «Флорида Пантерс» против «Каролина Харрикейнс». В нем набравший феноменальную форму Бобровский отразил все 32 броска, попавших в створ его ворот, и обеспечил своей команде домашнюю победу — 1:0. «Флорида» благодаря ей ведет в серии со счетом 3:0 и находится в шаге от выхода в финал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — лучший игрок серии против «Каролины»: он был признан второй звездой первого матча и первой звездой — второго и третьего

Фото: Wilfredo Lee / AP Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — лучший игрок серии против «Каролины»: он был признан второй звездой первого матча и первой звездой — второго и третьего

Фото: Wilfredo Lee / AP

Этот матч стал для всех освещавших его североамериканских медиаресурсов очередным поводом вспомнить детали биографии Сергея Бобровского. Ему скоро исполнится 35 лет, возраст, без всяких оговорок, ветеранский. В молодости Бобровский дважды брал приз лучшему голкиперу НХЛ, но в последнее время вроде бы сильно сдал. Настолько сдал, что даже статус основного голкипера «Флориды» был не так давно под вопросом

И вдруг в play-off случился какой-то невероятный ренессанс Бобровского.

Собственно, и до третьего матча серии с «Каролиной» он играл потрясающе. Но очередное его выступление превратилось в пик этого удивительного взлета.

Это была 64-я в карьере Сергея Бобровского встреча в рамках Кубка Стэнли и 58-я, в которой он стоял в воротах с самого начала. Но вот что странно: до сих пор сыграть на ноль ему не удавалось. Даже в противостоянии с «Каролиной» Бобровский, хотя и выглядел потрясающе хорошо, все-таки в первых двух матчах, которые выруливали к дополнительному времени, голы пропускал. В общей сложности их набралось всего три, но они были. А тут — сухая игра, да еще без помощи обстоятельств.

Наоборот, обстоятельства складывались скорее против Сергея Бобровского. В данном случае не очень правильно акцентировать внимание на общем количестве бросков, пришедшихся в створ его ворот. 32 попадания — приличная нагрузка, но формально не экстремальная. Гораздо важнее качество этих бросков.

Строго говоря, «Каролина» в третьем матче играла совсем недурно, даже эффективнее, точнее, чем в двух предыдущих. А травма, которую в стартовом периоде получил центрфорвард «Флориды» Александр Барков, стержневой игрок хозяев, только облегчила ей жизнь. И моментов — стопроцентных или почти стопроцентных — она создала столько, что с лихвой хватило бы на две, а то и три встречи.

Пару раз «Флориде» везло, и шайбу останавливал каркас ворот. Но в подавляющем большинстве ситуаций шансы гостей убивал именно Бобровский.

Главными хайлайтами матча были три его сейва. В первом периоде он справился с выходом один на один Стефана Носена, ловко сыграв ловушкой. Во втором и третьем — отражал броски в упор, наверняка от Сета Джарвиса и Мартина Нечаса. Но в реальности пострадало от Бобровского гораздо больше хоккеистов «Каролины», упускавших верные возможности.

А «Флорида» свой единственный гол в ворота Фредерика Андерсена все же забила. В середине второго периода она заработала большинство, и Сэм Рейнхарт отправил шайбу в сетку, заставив вскоре тренера «Каролины» Рода Бриндамора констатировать очевидное: «Такое тяжело пережить, потому что мы играли хорошо». Бриндамор честно признавался, что даже не понимает, в каких аспектах еще можно прибавить.

Между тем счет в этом противостоянии стал уже 3:0 в пользу команды Сергея Бобровского. Это означает, что для выхода в финал «Флориде» нужно одержать еще одну победу.

При этом статистика рисует для «Каролины» ужасные перспективы на спасение. Это 205-й случай в истории НХЛ, когда один из клубов выигрывает три подряд матча в серии после ее начала. И только в четырех — проигрывавшему клубу удавалось выкрутиться и пройти дальше.

Третий матч другого полуфинала состоялся поздно ночью по московскому времени. В нем «Даллас Старс» принимал «Вегас Голден Найтс», который вел со счетом 2:0.

Алексей Доспехов