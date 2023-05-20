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Коммерсантъ FM
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Сергей Бобровский набрал полную ловушку

Его игра помогла «Флориде» одолеть в четвертом овертайме «Каролину»

Полуфинальная стадия Кубка Стэнли началась с удивительного матча, в котором «Каролина Харрикейнс» и «Флорида Пантерс» рубились друг с другом почти два с половиной часа чистого игрового времени или семь полных периодов. Выездную победу со счетом 3:2 «Флориде» принес гол за 13 секунд до конца четвертого овертайма Мэттью Ткачака. Он стал главным героем встречи наряду с отразившим более шести десятков бросков российским вратарем гостей Сергеем Бобровским.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче против «Каролины» отразил рекордные и для себя, и для клуба 63 броска, угодившие в створ его ворот

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче против «Каролины» отразил рекордные и для себя, и для клуба 63 броска, угодившие в створ его ворот

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в матче против «Каролины» отразил рекордные и для себя, и для клуба 63 броска, угодившие в створ его ворот

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Самое любопытное признание после этого матча сделал форвард «Флориды» Райан Ломберг, честно сказав, что по ходу дополнительного времени потерял счет овертаймам: настолько изнурительным был марафон длительностью 140 минут чистого игрового времени и чуть ли не шесть часов времени «грязного», если считать паузы и перерывы между периодами. В истории play-off НХЛ было на самом деле лишь пять встреч, превосходящих по продолжительности ту, что открыла нынешнюю финальную серию в Восточной конференции. Ну а по драматизму она, пожалуй, превзошла и некоторые из входящих в топ-пятерку.

Драмы было полным-полно и в основное время. Например, про сюжет матча надо знать, что в нем хватало поворотов. «Каролина» вышла вперед на излете первого периода, и можно было подумать, что инициатива уже в ее руках, что удаляющиеся на ровном месте гости перегорели и уже вряд ли выплывут. Но в следующей двадцатиминутке успокоившаяся «Флорида» нанесла мощнейший удар, забив два подряд гола. Так что выкручиваться из сложнейшей ситуации пришлось все-таки «Каролине». Она выкрутилась, когда в заключительном периоде снова реализовала большинство. Ну а дальше настал черед этого бесконечного дополнительного времени до первой шайбы, которое и само по себе, в отрыве от всех предыдущих событий, тянуло на триллер.

Собственно, «Флорида» эту нужную шайбу отправила в ворота «Каролины» сразу же — отличился как раз Ломберг. Ее хоккеисты, кажется, нисколько не сомневались в том, что матч только что вырулил к счастливому для них исходу. Но судьи стали смотреть видеоповтор и после долгих раздумий решили, что партнер Ломберга Колин Уайт заехал во вратарскую площадку не столько из-за того, что его запихнул туда Джек Друри, сколько по собственной инициативе, и помешал вратарю Фредерику Андерсену. Взятие ворот отменили, а часть болельщиков, уже отправившихся на выход со стадиона, радостно поспешила обратно на трибуны.

А матч продолжался и продолжался. И вообще-то казалось, что семью периодами он не ограничится. О том, в каком состоянии находились команды в четвертом овертайме, идеально рассказывает эпизод с удалением хоккеиста «Флориды» Картера Верхеги. За две минуты большинства хоккеисты «Каролины» так и не сподобились хоть разок попасть в створ ворот, которые защищал россиянин Сергей Бобровский. Впрочем, их соперники вряд ли были менее вымотаны.

ЧП случилось, когда до сирены на очередной перерыв оставалось 13 секунд. Шайба была в зоне «Каролины», и защитнику Бренту Бёрнсу надо было просто аккуратно выкинуть ее подальше. Бёрнс не смог этого сделать, а еще на своих ватных, отказывавшихся двигаться ногах не смог накрыть лидера «Флориды» Мэттью Ткачака, после перехвата бросившего точно под перекладину.

Ткачака, естественно, признали первой звездой матча. Но на такое звание в равной с ними степени претендовал и Сергей Бобровский. Игра добавила переживающему в play-off карьерный ренессанс ветерану не такую уж маленькую порцию почета и славы. Он пропустил два гола, но это мизер, принимая во внимание и длительность встречи, и выпавшую на голкипера нагрузку. А она была колоссальной. Бобровский справился с 63 бросками, которые угодили в створ ворот «Флориды». И это не только его личный рекорд, но и рекорд клуба. До сих пор он принадлежал Джону Ванбисбруку и был установлен аж в 1996 году. Тогда в матче с «Колорадо Эвеланш» Ванбисбрук отразил на восемь бросков меньше, чем сейчас Бобровский, для которого основной задачей после встречи с «Каролиной» стало, разумеется, найти какой-то способ восстановиться до субботы, когда пройдет вторая игра серии.

Алексей Доспехов

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