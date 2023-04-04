Отсель грозить мы будем немцу

На фоне снятия ареста с активов Volkswagen сотрудники Горьковского автозавода, работавшие на контрактной сборке иномарок, публично потребовали от бывшего немецкого партнера компенсировать ГАЗу уход из России и прекращение совместных проектов. Нижегородская площадка контрактной сборки VW и Skoda простаивает год. Находящиеся в простое сотрудники пообещали обратиться в Минпромторг РФ с просьбой обеспечить их заказами и возродить выпуск российских автомобилей. Перспективным для ГАЗа эксперты называют сотрудничество с китайскими партнерами, однако полностью загрузить площадку вряд ли удастся из-за падения авторынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автозаводцы надеются, что простаивающее сборочное производство получиться загрузить

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Автозаводцы надеются, что простаивающее сборочное производство получиться загрузить

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Во вторник работники ГАЗа обратились с заявлением к прессе и потребовали от Volkswagen компенсаций предприятию и коллективу за остановку производства в России. После решения покинуть страну из-за военного конфликта на Украине в марте 2022 года VW прекратил производство машин VW и Skoda на площадке Горьковского автозавода, а в августе ГАЗ и Volkswagen расторгли соглашение о контрактной сборке автомобилей, действовавшее до 2025 года.

В результате 3 тыс. работников нижегородского предприятия оказались в режиме простоя и получают 2/3 от заработной платы, но желают вновь выйти на производство, сообщил председатель рабочих советов ГАЗа Евгений Морозов. «Сегодня мы услышали много вопросов и недоумения в наших трудовых коллективах: а что же будет с ущербом для нашего завода, что будет с дальнейшим развитием производств? Неужели западной компании позволят так спокойно продать свои активы и уйти из страны, оставив со своими проблемами многотысячные коллективы?» — возмутился господин Морозов. Решение VW уйти из России, «кинув тысячи сотрудников», он назвал неприемлемым.

Руководитель производства VW и Skoda на ГАЗе Александр Подоплелов рассказал, что с 2021 года автозавод по заказу немецкого партнера наладил выпуск семи моделей, каждая из которых была технологически сложнее предыдущих. Для их производства ГАЗ модернизировал конвейер и обучил рабочих, при этом доходность российского предприятия с конвейера была ниже, чем у контрагента от продажи машин.

«Volkswagen не только остановил производство, но и запуск новых проектов, которые финансировала группа ГАЗ: это и производство грузовиков, использование двигателей VW на машинах ГАЗ, и многие другие», — посетовал он.

Представитель профкома ГАЗа Елена Загустина назвала ситуацию с уходом VW и простоем конвейера «мерзкой» и заявила, что германский концерн должен понести ответственность и выплатить неустойку за остановку производства.

Эти заявления представителей трудового коллектива ГАЗа были сделаны на фоне вчерашнего решения арбитражного суда, снявшего обеспечительный арест с российских активов Volkswagen. Ущерб от разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и VW Горьковский автозавод оценил в 15,6 млрд руб. и просит взыскать их с ООО «Фольскваген Груп Рус». Однако юристы Volkswagen убедили суд в том, что стоимость активов концерна в России (47 млрд руб.) более чем втрое превышает размер исковых требований и арест готовящегося к продаже автозавода в Калуге мешает его обслуживанию и создает риски для безопасности предприятия. Кроме того, в судебном процессе выяснилось, что Volkswagen выплатил ГАЗу 4 млрд руб. после прекращения контрактной сборки.

Представители Volkswagen были удивлены решением бывшего партнера обратиться в арбитражный суд за оспариванием соглашения о прекращении сборки, отмечая, что взаимоотношения с ГАЗом завершились «на взаимосогласованных условиях».

На встрече с журналистами представители коллектива Горьковского автозавода пообещали обратиться в Минпромторг РФ с письмом о том, чтобы власти не допустили ухода VW из России без компенсаций ГАЗу, а производство автомобилей на нижегородской площадке и Калужском автозаводе возобновилось. Работники простаивающей линии VW надеются, что правительство РФ поможет возродить выпуск легковых автомобилей под брендами ГАЗа и сохранить рабочие места.

Единственным вариантом загрузки нижегородской площадки Азат Тимерханов из «Автостата» считает привлечение китайских инвесторов или выпуск китайских автомобилей под российскими брендами наподобие «Москвича». Перспективным могло бы стать и возрождение автомобилей под брендом «Волга» на современной платформе, полагает эксперт. «Однако объемы производства на площадке, если она будет загружена, вряд ли будут большими, поскольку российский авторынок сильно просел», — заключил он.

Возможные переговоры с потенциальными инвесторами на ГАЗе не комментируют.

Роман Рыскаль