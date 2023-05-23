TikTok подал в суд на Монтану за запрет приложения в штате

TikTok Inc. подала иск к властям Монтаны, считая незаконным вводимый в штате запрет на использование приложения компании. Запрет вступает в силу 1 января 2024 года.

Монтана стала первым американским штатом, полностью запретившим использование приложения TikTok на своей территории. Тогда губернатор штата Грег Джанфорте объяснял это желанием «защитить персональные данные жителей штата от Коммунистической партии Китая». Во многих странах мира TikTok, принадлежащий компании ByteDance, находится под контролем правительства КНР, и, таким образом, китайские власти могут влиять на контент приложения и получать данные о его пользователях.

В своем иске TikTok отмечает, что запрет нарушает права компании и пользователей на свободу слова, гарантируемые Первой поправкой к Конституции США. Кроме того, компания утверждает, что, вводя запрет, власти штата выходят за рамки своей компетенции, поскольку вопросы безопасности и международных связей находятся в исключительной компетенции федеральных органов власти. Указывается также, что запрет противоречит и конституционному положению, в соответствии с которым входящие в США штаты не могут необоснованно создавать препятствия для коммерческой деятельности как между штатами, так и в отношении иностранных государств.

Наконец, запрет предлагается признать «незаконным», поскольку он основан на обвинениях в адрес компании, которые не были подтверждены фактами. Компания настаивает на том, что она никогда «не делилась и не будет делиться данными американских пользователей с китайским правительством и приняла обширные меры для защиты личных данных и безопасности пользователей TikTok».

Представитель генеральной прокуратуры Монтаны Эмили Флауэр заявила Reuters, что штат готов к искам. «Мы ожидали исков и в полной мере готовы отстаивать закон, который помогает защищать безопасность жителей Монтаны и неприкосновенность их частной жизни»,— заявила она.

Алена Миклашевская