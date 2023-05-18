Монтана стала первым американским штатом, официально запретившим TikTok

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон, запрещающий использование TikTok в штате. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Об этом господин Джанфорте сообщил в своем Twitter.

«Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok»,— написал Грег Джанфорте.

Согласно документу, с 1 января TikTok не должен работать на территории Монтаны. Также магазинам приложений, в том числе Apple App и Google Play, будет запрещено предоставлять его для скачивания в штате. Нарушение запрета будет грозить штрафами в размере до $10 тыс. в день. Наказание не будет применяться к рядовым пользователям.

Власти США считают, что Китай может использовать TikTok для сбора данных об американцах. В конце 2022 года Конгресс США одобрил законопроект, который запретит использование TikTok на телефонах и других устройствах, принадлежащих федеральному агентству. В апреле парламент Монтаны одобрил законопроект о запрете TikTok в штате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наперсники TikTok».

Олеся Павленко