Премьер Польши пообещал продолжить изъятие зданий у российского посольства

Польские власти будут работать над изъятием очередных зданий у посольства России, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В конце апреля в Варшаве выселили школу при посольстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Господин Моравецкий заявил, что «недавно в результате эффективных действий было изъято одно из зданий РФ в Варшаве». «И мы будем работать над другими»,— сказал он (цитата по Portal Samorzadowy).

В мае польские СМИ сообщили об изъятии польской прокуратурой почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. (суммарно около $1,2 млн), заблокированных ранее на банковских счетах посольства и торгпредства России. МИД России допустил асимметричный ответ на эти действия.

В 2022 году МИД Польши заявил, что «в настоящее время РФ безвозмездно пользуется 11 объектами недвижимости, которые были переданы ей по договорам между Польской Народной Республикой и СССР». Официальная Варшава утверждает, что «только в отношении некоторых из них Россия имеет право собственности», а часть объектов используется без действующих договоров.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Надрыв дипломатических отношений».

Мария Федотова