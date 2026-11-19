В Министерстве транспорта России создан оперативный штаб для восстановительных работ. «В любом случае движение должно быть безопасным. Поэтому после того, как инженеры подтвердят и железнодорожники, что это безопасно, это произойдет очень быстро»,— сказал господин Никитин (цитата по «РИА Новости»).