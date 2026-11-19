Никитин заявил о круглосуточных работах по восстановлению Крымского моста
Специалисты круглосуточно работают, чтобы восстановить движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Андрей Никитин. По его словам, путь могут отремонтировать в «самое ближайшее время».
В Министерстве транспорта России создан оперативный штаб для восстановительных работ. «В любом случае движение должно быть безопасным. Поэтому после того, как инженеры подтвердят и железнодорожники, что это безопасно, это произойдет очень быстро»,— сказал господин Никитин (цитата по «РИА Новости»).
Сегодня Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост третий раз с начала недели. Масштабы повреждений не уточнялись. С утра Минтранс сообщил о временной приостановке движения по железнодорожным путям. Движение по первому пути было возобновлено примерно к 16:00 мск.