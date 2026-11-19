Российские конькобежцы пропустят этап Кубка мира в Нидерландах из-за невыдачи виз
Почти вся российская делегация не выступит на третьем этапе Кубка мира по конькобежному спорту из-за отказа властей Нидерландов в выдаче виз. Об этом сообщает телеканал NOS.
Турнир пройдет с 4 по 6 декабря в Херенвене. Королевский союз конькобежцев Нидерландов пригласил российских спортсменов, однако подчеркнул, что решение о выдаче виз остается за МИД страны. Официальная причина отказа не разглашается. По данным NOS, из российской делегации участие в третьем этапе Кубка мира примет только Даниил Найденышев. Он приедет в Нидерланды по французской шенгенской визе.
Российские конькобежцы также пропустят четвертый этап Кубка мира в Хамаре. Ранее правительство Норвегии ввело запрет на въезд российских и белорусских спортсменов. Ограничения распространяются и на нейтральных атлетов.
В октябре власти Нидерландов не выдали визы лидерам женской сборной России по спортивной гимнастике. Чемпионат мира в Роттердаме пропустили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, а также победительница первенства Европы Анна Калмыкова.