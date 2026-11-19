Турнир пройдет с 4 по 6 декабря в Херенвене. Королевский союз конькобежцев Нидерландов пригласил российских спортсменов, однако подчеркнул, что решение о выдаче виз остается за МИД страны. Официальная причина отказа не разглашается. По данным NOS, из российской делегации участие в третьем этапе Кубка мира примет только Даниил Найденышев. Он приедет в Нидерланды по французской шенгенской визе.