Стучат в потолок

В понедельник спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти и президент США Джо Байден вновь обсудили поднятие потолка госдолга. По итогам встречи стороны излучали оптимизм и уверяли, что сделка скоро будет достигнута. Однако, по данным американских СМИ, переговаривающиеся стороны крайне далеки от понимания того, как может выглядеть двухпартийная сделка, и на компромиссы по-прежнему не готовы. Ситуацию усугубляет то, что в обеих партиях нет единства по вопросу о возможных уступках. Тем временем до предполагаемой даты американского дефолта осталась всего одна неделя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: J. Scott Applewhite / AP Спикер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Джо Байден и Кевин Маккарти в понедельник вечером провели очередную встречу по вопросу поднятия потолка государственного долга и предотвращению дефолта США по внешним обязательствам, который может наступить уже 1 июня.

Осознавая эту угрозу, Джо Байден вынужден был на несколько дней раньше вернуться из своей международной поездки по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Американский лидер поучаствовал лишь во встрече «группы семи» в Японии, а от визита в Папуа—Новую Гвинею и Австралию ему пришлось отказаться.

Перед возвращением в США из Хиросимы Джо Байден сообщил, что еще до саммита встретился в Вашингтоне со всеми четырьмя лидерами американского Конгресса. «И мы согласились, что единственный способ двигаться вперед — это двухпартийное соглашение… Республиканцам пора признать, что двухпартийная сделка не может быть заключена исключительно на условиях одной партии»,— подчеркнул он.

Как сообщил Белый дом, переговоры по вопросу предотвращения дефолта с Кевином Маккарти президент США начал еще с борта самолета по пути из Хиросимы в Вашингтон. А до этого две недели подряд группа переговорщиков Белого дома и Республиканской партии искала точки соприкосновения для достижения сделки. Но, судя по комментариям обеих сторон, пока безуспешно. Хотя риторика главных участников переговоров в отношении друг друга и смягчилась.

В заявлении Джо Байдена, распространенном Белым домом, переговоры были названы «продуктивными». Господин Байден в очередной раз заверил, что о дефолте не может быть и речи, «и единственный способ двигаться вперед — это добросовестно добиваться двухпартийного соглашения». Более того, «несмотря на наличие разногласий, мы со спикером, его ведущими переговорщиками… продолжим обсуждение дальнейших действий», сказал глава Белого дома.

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Фото: Alex Brandon / AP Президент США Джо Байден

Фото: Alex Brandon / AP

Кевин Маккарти на пресс-конференции поначалу повторил почти слово в слово заявление своего визави: «Эта встреча продуктивнее других. У нас все еще есть различия, но мы покинули встречу, поручив сотрудникам вернуться к работе этой ночью, чтобы обсудить то, в чем заключаются некоторые из наших разногласий».

Тем не менее от обвинений в адрес администрации президента он все же не удержался, заявив, что ее подходы к решению вопроса недопустимы.

«Это не то, как должно работать правительство, не так, как республиканцы от него ожидали»,— отметил господин Маккарти, напоминая, что администрация тянула с переговорами целых три месяца. Он также возмутился, что контролируемый демократами Сенат не представил своих предложений и законопроекта по потолку госдолга.

«Сенат ничего не сделал. И это также значительно усложняет задачу, потому что у нас было бы два законопроекта, которые мы могли бы объединить»,— негодовал спикер.

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Упомянутый республиканский законопроект требует сокращения дискреционных расходов до уровня 2022 финансового года и ограничивает внутренние дискреционные расходы до 1% роста в течение следующего десятилетия. Таким образом под секвестр должно попасть большое количество программ. Учитывая инфляцию в США (сейчас порядка 5%), американским властям в случае принятия этого предложения пришлось бы всерьез подужаться. Предложение демократов обложить более высокими налогами самых богатых американцев, чтобы пополнить бюджет, республиканцы отвергли, объяснив, что в этом случае бизнесы начнут искать другие юрисдикции.

Несмотря на то что позиции сторон по-прежнему далеки, господин Маккарти в компромисс верит. При этом он отказался подробно рассказывать, в каких вопросах у сторон наибольшие разногласия, а где возможны подвижки.

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Фото: Leah Millis, Reuters Кевин Маккарти (слева) и Джо Байден

Фото: Leah Millis, Reuters

А вот комментарий переговорщика со стороны Палаты представителей республиканца Патрика Макгенри был менее обнадеживающим. На той же пресс-конференции он заявил, что не увидел у Джо Байдена и его команды какой-либо гибкости в вопросе потолка госдолга, хотя до возможного дедлайна осталась всего неделя.

Как стало известно ряду американских СМИ, за закрытыми дверьми в рядах обеих партий бушуют нешуточные страсти и до соглашения по госдолгу действительно далеко.

Так большинство в Демпартии возмущает, что республиканцы отказываются повышать налоги и, допуская рост расходов Пентагона, нацелились на сокращение социальных программ для малоимущих, сообщает Washington Post.

Газета ссылается на три источника, близких к переговорам, сообщивших, что республиканцы, например, отклонили предложение Белого дома в рамках экономии ограничить расходы в следующем году как на вооруженные силы, так и на широкий спектр важнейших внутренних программ.

Вместо этого республиканцы настаивают на продолжении роста оборонного бюджета и более значительном сокращении социальных расходов. «Это бросает настоящий вызов переговорщикам Белого дома, которые считают это драконовскими изменениями в федеральных программах»,— пишет газета.

В то время как команда президента предложила заморозить военные расходы в следующем году на уровне текущего года, республиканцы настаивают на увеличении расходов на армию, уход за ветеранами и трат на безопасность границ.

Более того, 57 консерваторов требуют, чтобы Джо Байден значительно увеличил траты на охрану границ в связи с миграционным кризисом. И считают, что это должно стать «отправной точкой» переговоров по потолку госдолга.

В результате на прошлой неделе сразу несколько десятков демократов-прогрессистов направили Джо Байдену послание, в котором призвали не поддаваться «экстремистским требованиям» республиканцев и не позволить лишить малоимущие семьи госпомощи в аренде жилья, приобретении продовольствия и создавать другие «катастрофические последствия».

The Hill продолжает, что пространства для маневра у Кевина Маккарти на переговорах практически нет, ведь и у республиканцев тоже нет единства по вопросу сделки. В частности, разногласия касаются того, какие военные расходы можно урезать, а какие сохранить, да и в принципе можно ли экономить на обороне.

Члены консервативного кружка Палаты представителей «Кокуса свободы» ранее уже предупредили, что не примут никакого компромисса кроме законопроекта, принятого ранее Палатой представителей. Крайне правые в Конгрессе ждут от спикера более активных действий за свои когда-то отданные ему голоса. В противном случае они вполне могут вынести спикеру вотум недоверия.

Исполнительный вице-президент по политике аналитического центра «Третий путь» Джим Кесслер в беседе с The Hill заявил, что Кевин Маккарти вряд ли сможет хоть немного отступить от согласованного республиканцами законопроекта в ходе переговоров.

Тем более что по новым правилам любой член Республиканской партии в Палате представителей может поставить под вопрос его пребывание на посту спикера, если результат переговоров кому-то не понравится.

«Интрига в том, сможет ли Кевин Маккарти сохранить свою работу после повышения потолка долга? Джо Байден тут не причем — это одна из особенностей этой игры»,— резюмирует эксперт.

Екатерина Мур, Вашингтон