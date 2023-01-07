США вступили-таки в эпоху маккартизма

Поздней ночью с пятницы на субботу в Конгрессе США состоялось историческое голосование, в ходе которого Палата представителей получила наконец нового спикера. Избрание на этот пост лидера республиканцев в нижней палате Кевина Маккарти позволит Конгрессу приступить к работе, которая всю прошедшую неделю была заблокирована из-за беспрецедентного события: впервые за сотню лет спикера не удалось избрать с первой попытки — на это потребовалось 15 туров голосования. Причиной стало яростное сопротивление представителей правого крыла республиканцев. Уговоры однопартийцев, начиная с самого господина Маккарти и кончая экс-президентом Дональдом Трампом, долго на них не действовали. А в ходе 14-го тура голосования у некоторых республиканцев даже сдали нервы и дело едва не дошло до рукоприкладства. С подробностями — корреспондент «Ъ» в Вашингтоне Екатерина Мур.

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Фото: Andrew Harnik / AP Кевин Маккарти

Фото: Andrew Harnik / AP

Начиная с 3 января вся Америка увлеченно наблюдала за разворачивающимся у нее на глазах реалити-шоу. Нижняя палата Конгресса США никак не могла определиться с новым спикером. А без него недавно избранные конгрессмены не имели права приступить к своим обязанностям.

Целое столетие спикер Палаты представителей избирался в первом же туре.

Предыдущий антирекорд был установлен Фредериком Джиллеттом, избранным спикером в ходе девятого тура голосования в 1923 году. Нового же спикера Кевина Маккарти удалось выбрать лишь с 15-го раза.

О том, что лидеру республиканцев в Палате представителей может не хватить голосов для получения должности, его оппоненты предупреждали давно. В частности, об этом за пару недель до исторического голосования заявляли пять крайне правых республиканцев из полусекретного кружка «Кокус свободы». Лидеры созданной еще в 2015 году организации не скрывали своего намерения изменить ситуацию в нижней палате сразу после промежуточных выборов в Конгресс, предупреждая, что воспользуются для этого процедурой голосования за спикера.

Поскольку в это объединение, по разным данным входят десятки конгрессменов, эксперты не исключали, что желающих выторговать для крайне правых более выгодные для них условия будет гораздо больше, чем пять.

Это стало очевидно из подсчета голосов, которые господин Маккарти получил в ходе голосования за него как за лидера партии. В ноябре один из членов «Кокуса свободы», Чип Рой, выдвинул на этот пост альтернативного кандидата — конгрессмена от Аризоны и тоже члена «Кокуса» Энди Биггса.

Господин Биггс выборы тогда с треском проиграл: за него был отдан всего 31 голос, а за господина Маккарти — 188.

Однако по итогам выборов проигравший конгрессмен сделал вывод, что борьба не окончена и необходимой поддержки для получения кресла спикера у Кевина Маккарти нет. Да и «дело не только в Кевине… речь идет об институциональном направлении и траектории», сказал тогда Энди Биггс. Другой республиканец из этой оппозиционной группы, Мэтт Гетц, обвинял лидера республиканцев в отсутствии «идеологии» и опасался, что тот «уступит либералам».

При этом для того, чтобы выиграть выборы на пост спикера, господину Маккарти необходимо было получить от однопартийцев 218 голосов из 222 возможных (надежды на то, что хотя бы один демократ из 213 проголосует за республиканца, не было).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром 7 января в офисе Кевина Маккарти была установлена вывеска с его именем

Фото: Jose Luis Magana / AP Утром 7 января в офисе Кевина Маккарти была установлена вывеска с его именем

Фото: Jose Luis Magana / AP

В первом же туре голосования во вторник стало понятно, что опасения экспертов подтвердились: 19 конгрессменов-республиканцев объединились вокруг Энди Биггса. В дальнейшем группа увеличилась до 20, но голосовать они стали уже за другого кандидата — Джима Джордана, тоже члена «Кокуса свободы». И произошло это, несмотря на то что сам господин Джордан, который, как ожидается, возглавит судебный комитет Палаты представителей, призвал республиканцев объединиться именно вокруг Кевина Маккарти.

Тем временем демократы единогласно поддерживали лидера меньшинства Хакима Джеффриса в первом и каждом последующем голосовании.

А вот республиканцы так и не могли договориться по спикеру, что заставило забеспокоиться даже Дональда Трампа, который с нетерпением ждал начала работы республиканской Палаты представителей и обещанных расследований в отношении семейного бизнеса Байденов.

Как сообщало издание Politico, экс-президент активно обзванивал членов антимаккартистского крыла, уговаривая их прекратить сопротивление. Он также публично выражал свою поддержку господину Маккарти и даже предупреждал тех, кто ведет борьбу против него, что они разыгрывают «сценарий конца света».

В своей социальной сети Truth Дональд Трамп капслоком писал воззвания к возмутителям спокойствия, уговаривая их наконец «забрать победу», «согласиться на сделку» и «посмотреть, как безумная Нэнси Пелоси (экс-спикер Палаты и бывший лидер демократов.— “Ъ”) улетает домой».

«Пришло время праздновать»,— взывал экс-президент. Он выражал уверенность, что «Кевин Маккарти проделает хорошую работу, и, возможно, даже отличную работу» — просто нужно дать ему шанс и не мешать.

Однако критики господина Маккарти были непреклонны. Лорен Боберт, республиканка от Колорадо, предприняла, как отметил Politico, «немыслимое», не побоявшись «столкнуться лоб в лоб» с бывшим президентом, которого она постоянно восхваляла в ходе своей избирательной кампании. Конгрессвумен отвергла многочисленные обвинения однопартийцев в том, что раскол республиканцев играет на руку демократам.

«Давайте прекратим предвыборную клевету и игры, направленные на то, чтобы заставить людей повернуться против нас — даже если мой любимый президент позвонил нам и сказал, чтобы мы прекратили это. Я думаю, что на самом деле с этим нужно заканчивать и (бывший.— “Ъ”) президент должен сказать Кевину Маккарти: у вас нет необходимых голосов, и пришло время уйти»,— заявила госпожа Боберт во время дебатов в Конгрессе. Увещевания экс-президента «ни на йоту» не изменили и позицию Мэтта Гетца, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Маккарти приводит к присяге членов Конгресса США

Фото: Andrew Harnik / AP Кевин Маккарти приводит к присяге членов Конгресса США

Фото: Andrew Harnik / AP

При этом несговорчивость крайне правых республиканцев заставила крайне левых демократов задуматься, не пойти ли на договоренности с республиканским лидером, предоставив ему несколько необходимых голосов. В частности, член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, демократ от Нью-Йорка, не исключила создания «коалиционного правительства» в Палате представителей.

В эфире MSNBC она тоже усомнилась в способности Кевина Маккарти собрать необходимое количество голосов. «Я считаю, что большая часть оппозиции ему носит очень личный характер»,— сказала она. И предложила республиканцу задуматься о сделке с демократами. Комментируя эти слова, конгрессмен Гетц заявил Fox News, что уйдет из Конгресса, если такой сценарий вдруг будет реализован.

В четверг ситуация для республиканского лидера стала еще драматичнее. Казалось, что место спикера ему не видать и республиканскому большинству придется снять его кандидатуру.

Против господина Маккарти проголосовал уже 21 республиканец. При этом новыми кандидатами на пост были названы афроамериканец Байрон Дональдс от Флориды (12 голосов) и Кевин Херн из Оклахомы (7 голосов). А Мэтт Гетц пошел на совсем уже отчаянный шаг, выдвинув на этот пост Дональда Трампа и отдав за экс-президента свой голос. Однако среди соратников по партии эта инициатива особого отклика не получила, и господин Трамп так и остался с одним голосом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордж Сантос (в центре) и Мэтт Гетц (справа) во время присяги

Фото: Alex Brandon / AP Джордж Сантос (в центре) и Мэтт Гетц (справа) во время присяги

Фото: Alex Brandon / AP

Тем временем все эти дни Кевин Маккарти за закрытыми дверями продолжал вести переговоры с однопартийцами и надежды не терял. По данным Politico, речь шла о сделке, в которую включили понижение порога голосов для вынесения на голосование вопроса о снятии спикера, сокращении бюджета (в том числе военных расходов на $75 млрд) и мерах, препятствующих повышению потолка внешнего долга. Также члены «Кокуса свободы» добились большего присутствия в комитетах и влияния на повестку Палаты представителей.

Очевидно, что многих конгрессменов сделка удовлетворила. К вечеру пятницы перед голосованием господину Маккарти удалось перетянуть на свою сторону 16 из 21 оппозиционного конгрессмена. В итоге в ходе 14-го тура голосования господину Маккарти не хватило всего одного голоса. Этот раунд был настолько напряженным, что у республиканца от Алабамы Майка Роджерса сдали нервы и он полез с кулаками на Мэтта Гетца. К счастью для них обоих, однопартийцы успели их растащить.

Тем не менее сам Кевин Маккарти сохранял олимпийское спокойствие. После 14-го раунда он подошел к конгрессмену Гетцу, дружелюбно поговорил с ним, а потом похлопал по плечу.

Многие конгрессмены восприняли это как сигнал, что договоренности окончательно достигнуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кевин Маккарти общается с журналистами после присяги

Фото: Matt Rourke / AP Кевин Маккарти общается с журналистами после присяги

Фото: Matt Rourke / AP

И действительно, в ходе 15-го тура господин Маккарти заполучил-таки долгожданный пост. Это произошло лишь в половину первого ночи по Вашингтону (в Москве уже было утро). Количество голосов, поданных за Кевина Маккарти, осталось прежним. Однако шесть конгрессменов воздержались и не проголосовали ни за кого другого, что позволило снизить порог для получения кресла спикера.

Примерно в час ночи лидер демократов Хаким Джеффрис поднялся на трибуну и объявил работу 118-го Конгресса открытой. В ходе своей речи, которая предшествовала выступлению Кевина Маккарти, он пообещал искать точки соприкосновения с республиканцами и поблагодарил за работу уходящую с поста спикера Нэнси Пелоси.

Когда слово наконец получил господин Маккарти, он вспомнил слова своего отца: «Не важно с чего ты начинаешь, важно, где ты заканчиваешь». А потом пообещал американцам и в дальнейшем следовать своему девизу «никогда не сдаваться».