Глава разведслужбы Германии не видит признаков ослабления России

Россия все еще способна вести военные действия, заявил глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Бруно Каль. По его словам, несмотря на «отдельные критические замечания», касающиеся, в частности, поставок боеприпасов, сейчас нет признаков того, что «российская система шатается».

«Несмотря на отдельные случаи выражения критики — например, в отношении поставок боеприпасов — нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается»,— заявил Бруно Каль.

Он выразил мнение, что Россия способна продолжать вести боевые действия в долгосрочной перспективе. «Так что о слабости, или о том, что действиям России может прийти конец, речи идти не может»,— сказал господин Каль (цитата по Die Welt).

По мнению главы BND, если Запад «не очень организованно поддержит Украину и не организует сопротивление», то выбранная Владимиром Путиным «стратегия опоры на долгосрочную перспективу и массы может возобладать».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».