«Уступки и подарки до добра не доводят»

В России, вероятно, подешевеют бананы — правительственная комиссия поручила внести их в список социально значимых продуктов. Снижения цены предполагается добиться путем обнуления импортных пошлин. По данным Росстата, за год эти фрукты подорожали более чем на 11%. В «Опоре России» инициативу кабмина посчитали способом поддержки дружественных стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе, в свою очередь, надеется, что речь все-таки идет о подарке в первую очередь российским гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новость быстро вошла в топ основных событий, несмотря на несколько неоднозначный общий информационный фон, назовем это так. Бананы в России могут признать социально значимым продуктом, соответствующее решение принято ни больше ни меньше правительственной комиссией по экономическому развитию. Профильному ведомству, то есть Минэкономразвития, дано поручение этот вопрос детально проработать.

Что же это значит? Бананы, возможно, в ближайшее время станут дешевле, скорее всего на них снизят импортную пошлину. Что ж, это хорошо, данные фрукты любимы народом. Кстати, они популярны в стране еще с советских времен. Так что это небольшая, но радость, коих не так много в последнее время.

Что еще интересно, в России существует список социально значимых товаров. Цены на них должны быть относительно приемлемыми, за этим следит государство и может, если что, вмешаться. В данный перечень входят 24 наименования: основные виды мяса, сливочное и подсолнечное масла, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука и хлеб, различные крупы и макароны, а также овощи борщевого набора и яблоки. То есть сладкого не так много и бананы явно лишними не будут.

Причем так кажется, что если считать инфляцию, исходя из этого списка, то она действительно получается низкой. То есть среднестатистический россиянин обеспечен всем необходимым, ну а уж если хочется шикануть, то придется чуть раскошелиться. При этом если, скажем, хочешь позволить себе такую роскошь, как автомобиль, то раскошелиться придется уже очень и очень прилично.

Но вот, как мы видим, граждан решено немножечко побаловать, подсластить жизнь заморскими фруктами.

К тому же впереди региональные выборы, а популярных решений принимается не так много, вот хоть что-то. Немного, конечно, но, как говорится, чем можем. Но и здесь, как мы понимаем, не все однозначно.

Вмешательство государства в рыночную экономику ничего хорошего не сулит. Если расширять данный заветный список, то это чревато скатыванием в советские времена, следствием чего станет дефицит и спекуляция. Это, во-первых, а, во-вторых, если, скажем, снизить стоимость бананов, то желательно как-то компенсировать выпадающие доходы, то есть в одном случае пошлины снизятся, а на что-то другое повысятся.

Но самое главное заключается в другом: похоже, не особо ценит электорат подобные подарки — смешки раздаются, появляются всякие там ухмылки, люди иронизируют, мол, вот она главная проблема, которой занимается аж правительственная комиссия. Да, есть такое. В результате иной скажет, что уступки и подарки до добра не доводят. Вопрос, конечно, этот спорный и, собственно говоря, не совсем соотносится с проблемой дорогих бананов.

Но в целом, пусть они станут дешевле. И можно даже еще добавить каких-нибудь фруктов в заветный список, все народу приятно будет.

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