Bloomberg: Россия угрожает разорвать контракты с Индией в случае попадания в «черный список» FATF

Российские власти оказывают давление на правительство Индии и угрожают аннулировать совместные контракты в сфере обороны и энергетики, если Нью-Дели не воспрепятствует ограничениям со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, а также отчеты, предоставленные официальными лицами стран НАТО.

FATF — межправительственный орган, учрежденный в 1989 году по инициативе глав правительств G7. Его действия направлены на выработку мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. РФ стала членом FATF в 2003 году. В конце февраля 2023 года FATF приостановила участие России в организации.

О необходимости исключить Россию из FATF и внести ее в так называемый «черный список» этой организации неоднократно заявляла Украина. «Черным списком» FATF принято называть перечень стран, нарушающих международные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. По информации агентства, Москва уведомила своих коммерческих партнеров, в том числе из Индии, что, если на предстоящем заседании FATF они не выступят против внесения России в «черный список», многие заключенные ранее соглашения «окажутся под угрозой».

Согласно сайту FATF, следующее пленарное заседание пройдет с 19 по 23 июня.

По данным Bloomberg, среди российско-индийских проектов, о последствиях для которых предупредила Москва:

сотрудничество «Роснефти» и Nayara Energy Limited;

экспорт российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в сфере обороны;

новые совместные авиационные проекты, которые были представлены в феврале на выставке Aero India 2023;

технологическое и энергетическое сотрудничество на АЭС Куданкулам в Индии;

соглашение между ОАО «РЖД Логистика» и Индийской контейнерной корпорацией об услугах по перевозке грузов в рамках развития международного транспортного коридора «Север–Юг».

Как отмечает агентство, если Россию внесут в «черный список» FATF, страна окажется в одном ряду с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, а ее экономика будет изолирована. В случае принятия решения о внесении России в «черный список», государства-члены FATF, а также банки, инвестиционные дома и компании по обработке платежей будут обязаны ввести усиленный контроль за российскими финансовыми операциями.

Индийские власти не высказали четкой позиции после начала российской военной операции на Украине, но настаивали на скорейшем мирном урегулировании конфликта. В отношении Москвы Нью-Дели вводить санкции отказался, однако, Bloomberg писал, что индийские власти решили не нарушать введенные западными странами ограничения и соблюдать потолок цен на нефть.

Милена Костерева