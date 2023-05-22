Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Село Борисовка Белгородской области подверглось обстрелу, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины обстреляли село Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

Как рассказал глава региона, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий. Пробита крыша, возгорания не произошло. «Все службы выехали на место»,— написал господин Гладков в Telegram.

Грайворонский округ Белгородской области сегодня, 22 мая, подвергся нападению диверсантов. Восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома, здания детского сада и районной администрации. В Кремле называют диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута. Украинские власти отрицают причастность к вторжению. Для уничтожения нападавших в области введен режим контртеррористической операции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...