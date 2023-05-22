Село Борисовка Белгородской области подверглось обстрелу, никто не пострадал

Вооруженные силы Украины обстреляли село Борисовка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

Как рассказал глава региона, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий. Пробита крыша, возгорания не произошло. «Все службы выехали на место»,— написал господин Гладков в Telegram.

Грайворонский округ Белгородской области сегодня, 22 мая, подвергся нападению диверсантов. Восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома, здания детского сада и районной администрации. В Кремле называют диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута. Украинские власти отрицают причастность к вторжению. Для уничтожения нападавших в области введен режим контртеррористической операции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стой, КТО идет».

Леонид Уварчев