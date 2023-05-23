Два жилых дома попали под обстрел беспилотников в Грайвороне Белгородской области

Город Грайворон Белгородской области попал атакован беспилотниками. С дронов было сброшены взрывные устройства на два частных жилых дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Никто не пострадал.

Под повторный обстрел попал поселок Борисовка. Около часа назад глава региона сообщал, что в Борисовке с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, никто не пострадал. При новом обстреле пострадавших также нет.

Грайворонский округ Белгородской области сегодня, 22 мая, подвергся нападению диверсантов. Восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома, здания детского сада и районной администрации. В Кремле называют диверсионную операцию попыткой Украины отвлечь внимание от потери Бахмута. Украинские власти отрицают причастность к вторжению. Для уничтожения нападавших в области введен режим контртеррористической операции.

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Леонид Уварчев