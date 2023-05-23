С видом на выручку

Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает расти за счет оптимизма бизнеса, свидетельствуют результаты апрельского индекса RSBI (определяется исследованием ПСБ, «Опоры России» и НАФИ). В апреле показатель вырос до максимального значения с лета 2021 года, достигнув 54,1 пункта после 53,5 пункта в марте.

Такая динамика обеспечена инвестиционной активностью МСП. О расширении бизнеса сообщила пятая часть опрошенных предприятий, еще 28% планируют нарастить инвестиции в ближайшее время. Сокращали инвестиции 8% МСП, еще 4% намерены снизить их в будущем (это минимальные значения с февраля прошлого года).

О росте инвестактивности свидетельствует и кадровая политика компаний: 12% МСП нанимали новых сотрудников, еще 27% готовы увеличить штат в ближайшее время. Доступность заемного финансирования несколько снизилась, что может объясняться эффектом высокой базы (эта компонента индекса ставила рекорды на протяжении всего 2022 года).

Драйвер инвестиций — надежды на будущий рост выручки, на него рассчитывает треть опрошенных. Хотя ситуация с продажами у части бизнеса улучшилась (о росте выручки сообщили 35% МСП против 32% в марте), ухудшение все еще фиксируется чаще (40% в апреле и 47% в марте). В результате эта компонента остается в отрицательной зоне (46,2 пункта). По мнению вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, рост индекса RSBI частично отражает спокойное восприятие предпринимателями ситуации в экономике, даже несмотря на то что сегмент малого и среднего бизнеса продолжает испытывать трудности со сбытом.

Ситуация с продажами наиболее заметно повлияла на самочувствие среднего и микробизнеса. Первый чувствует себя увереннее других сегментов (60,9 пункта), что может объясняться внятными перспективами спроса — традиционно здесь сконцентрирован производственный бизнес, активно включившийся в импортозамещение. Деловая активность микробизнеса, так и не сумевшая восстановиться после ковида, впервые с начала 2020 года перешла в зону роста (51,1 пункта) благодаря улучшению ситуации с продажами. В сфере услуг деловая активность выросла (до 54,6 пункта) благодаря росту продаж и доступности кредитования. Замедление деловой активности продемонстрировал малый бизнес, а в отраслевом разрезе — предприятия торговли.

Диана Галиева