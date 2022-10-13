Российский уголь догорает в Европе

Поставки российского угля в Европу в августе, когда вступило в силу угольное эмбарго, упали на 77% в месячном выражении, до 1,3 млн тонн. Для замены российского угля европейские потребители кратно увеличили импорт топлива из ЮАР и Колумбии, который обходится дороже, чем поставки из РФ. Эксперты также отмечают, что уголь из ЮАР содержит больше серы, что негативно влияет на экологическую обстановку вблизи угольных станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Россия в августе поставила в Европу 1,3 млн тонн угля, что на 77% меньше, чем в июле, и почти в три раза меньше, чем год назад, следует из последних данных Eurostat, с которыми ознакомился “Ъ”. В августе Европа закупила российского угля в денежном выражении на €374 млн, что почти в два раза меньше июльского показателя. Однако в годовом выражении за счет роста цены поставки упали всего на 23%.

Принятое весной эмбарго ЕС на покупку угля у России вступило в силу 10 августа, до этой даты российские и европейские компании могли завершать контракты, заключенные до апреля. Вместо Европы российские угольные компании нарастили поставки в Китай и Индию, следует из таможенной статистики стран. Так, импорт в Китай в августе составил 8,5 млн тонн, достигнув пятилетнего рекорда. Пекин закупил уголь на $1,4 млрд, что вдвое превышает показатель августа 2021 года. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 млн тонн угля на $550 млн. В стоимостном выражении поставки выросли почти в три раза.

Уход России с европейского рынка позволил ЮАР и Колумбии нарастить поставки. Африканская страна увеличила экспорт в Европу в 3,4 раза, до 1,6 млн тонн, а Колумбия — в два раза, до 1,4 млн тонн. При этом при сопоставимых с Россией поставках в августе стоимость южноафриканского и колумбийского импорта выше — €543 млн и €506 млн соответственно.

По итогам 2022 года добыча угля в России и его экспорт сократятся. Минэнерго ожидает снижения добычи на 1%, сообщил 12 октября ТАСС со ссылкой на главу министерства Николая Шульгинова. Эта оценка более оптимистична, чем у Минэкономики: министерство заложило в прогноз социально-экономического развития РФ падение добычи на 4,2%. Экспорт же начнет восстанавливаться с 2024 года, говорил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. По его словам, 2023 год уйдет на формирование новых логистических маршрутов: после европейского эмбарго и прекращения поставок на Украину примерно трети российского угольного экспорта необходимы новые рынки сбыта.

Гендиректор «Кузбассразрезугля» Елена Дробина рассказала 7 октября, что после введения эмбарго ЕС в августе количество стран, куда компания поставляет уголь, снизилось до 20 с 35 в 2021 году. Но объема продаж прошлого года можно будет достичь в 2023 году, решив ряд проблем, включая вывоз на Дальний Восток, считает она. За семь месяцев этого года падение экспорта составило 8,6%, но оно в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, написал в октябрьской колонке журнала «Энергетическая политика» вице-премьер РФ Александр Новак.

Уголь в Европе остается довольно дорогим даже после некоторой стабилизации цен из-за снижения газовых котировок в сентябре, говорит Сергей Гришунин из НРА. Сейчас энергетический уголь в Северо-Западной Европе стоит около $300 за тонну, а цены в портах ЮАР на наиболее ходовые марки находятся на уровне $255 за тонну, тогда как российский уголь продается в Китае с дисконтом в 40% — за $130 за тонну. По оценкам эксперта на основе текущих цен, отказ от российского угля обойдется ЕС в $8,5 млрд в год.

Сергей Гришунин отмечает также, что содержание серы в африканском угле порой достигает 2% против 0,3–0,4% у кузбасского угля. Он подчеркивает, что увеличение образования оксидов серы при сжигании такого угля негативно отражается на экологической обстановке в районе угольных электростанций.

Евгений Зайнуллин