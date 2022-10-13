Российский уголь догорает в Европе

Поставки российского угля в Европу в августе, когда вступило в силу угольное эмбарго, упали на 77% в месячном выражении, до 1,3 млн тонн. Для замены российского угля европейские потребители кратно увеличили импорт топлива из ЮАР и Колумбии, который обходится дороже, чем поставки из РФ. Эксперты также отмечают, что уголь из ЮАР содержит больше серы, что негативно влияет на экологическую обстановку вблизи угольных станций.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Россия в августе поставила в Европу 1,3 млн тонн угля, что на 77% меньше, чем в июле, и почти в три раза меньше, чем год назад, следует из последних данных Eurostat, с которыми ознакомился “Ъ”. В августе Европа закупила российского угля в денежном выражении на €374 млн, что почти в два раза меньше июльского показателя. Однако в годовом выражении за счет роста цены поставки упали всего на 23%.
Принятое весной эмбарго ЕС на покупку угля у России вступило в силу 10 августа, до этой даты российские и европейские компании могли завершать контракты, заключенные до апреля. Вместо Европы российские угольные компании нарастили поставки в Китай и Индию, следует из таможенной статистики стран. Так, импорт в Китай в августе составил 8,5 млн тонн, достигнув пятилетнего рекорда. Пекин закупил уголь на $1,4 млрд, что вдвое превышает показатель августа 2021 года. Импорт в Индию вырос в два раза в месячном выражении, до 2,6 млн тонн угля на $550 млн. В стоимостном выражении поставки выросли почти в три раза.
Уход России с европейского рынка позволил ЮАР и Колумбии нарастить поставки. Африканская страна увеличила экспорт в Европу в 3,4 раза, до 1,6 млн тонн, а Колумбия — в два раза, до 1,4 млн тонн. При этом при сопоставимых с Россией поставках в августе стоимость южноафриканского и колумбийского импорта выше — €543 млн и €506 млн соответственно.
По итогам 2022 года добыча угля в России и его экспорт сократятся. Минэнерго ожидает снижения добычи на 1%, сообщил 12 октября ТАСС со ссылкой на главу министерства Николая Шульгинова. Эта оценка более оптимистична, чем у Минэкономики: министерство заложило в прогноз социально-экономического развития РФ падение добычи на 4,2%. Экспорт же начнет восстанавливаться с 2024 года, говорил заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. По его словам, 2023 год уйдет на формирование новых логистических маршрутов: после европейского эмбарго и прекращения поставок на Украину примерно трети российского угольного экспорта необходимы новые рынки сбыта.
Гендиректор «Кузбассразрезугля» Елена Дробина рассказала 7 октября, что после введения эмбарго ЕС в августе количество стран, куда компания поставляет уголь, снизилось до 20 с 35 в 2021 году. Но объема продаж прошлого года можно будет достичь в 2023 году, решив ряд проблем, включая вывоз на Дальний Восток, считает она. За семь месяцев этого года падение экспорта составило 8,6%, но оно в значительной степени было компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, написал в октябрьской колонке журнала «Энергетическая политика» вице-премьер РФ Александр Новак.
Уголь в Европе остается довольно дорогим даже после некоторой стабилизации цен из-за снижения газовых котировок в сентябре, говорит Сергей Гришунин из НРА. Сейчас энергетический уголь в Северо-Западной Европе стоит около $300 за тонну, а цены в портах ЮАР на наиболее ходовые марки находятся на уровне $255 за тонну, тогда как российский уголь продается в Китае с дисконтом в 40% — за $130 за тонну. По оценкам эксперта на основе текущих цен, отказ от российского угля обойдется ЕС в $8,5 млрд в год.
Сергей Гришунин отмечает также, что содержание серы в африканском угле порой достигает 2% против 0,3–0,4% у кузбасского угля. Он подчеркивает, что увеличение образования оксидов серы при сжигании такого угля негативно отражается на экологической обстановке в районе угольных электростанций.