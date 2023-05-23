Даешь углю крюка

Объемы энергетического угля, поставляемого по железной дороге на удаленные от основных экспортных рынков порты Северо-Запада, превзошли объемы, идущие на экспорт через Дальний Восток, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов Газпромбанка. С более маржинальным коксующимся углем ситуация обратная — основной массив сырья идет на Дальний Восток. Аналитики связывают этот тренд с критической загруженностью Восточного полигона. Несмотря на падение угольных цен, ставки предоставления вагонов под него не падают, что вызвано тяжелой ситуацией на сети.
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Погрузка энергетического угля на экспорт через порты Северо-Запада в апреле обогнала погрузку на порты Дальнего Востока, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. На Северо-Запад было отправлено 4,9 млн тонн экспортного энергетического угля (на 6% больше, чем годом ранее), в то время как на Дальний Восток — 4 млн тонн (на 3% меньше), в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) — 2,9 млн тонн (на 12% меньше). В то же время экспортный коксующийся уголь в основном шел на порты Дальнего Востока: его погрузка увеличилась в апреле на 22%, до 3,6 млн тонн, тогда как на порты Северо-Запада было поставлено 0,4 млн тонн (на 0,9% больше, чем в апреле 2022 года), на порты АЧБ — 0,3 млн тонн (на 56% больше).
Глава ЦЦИ Газпромбанка Наталья Порохова отмечает, что рост перевозок энергетического угля в порты Северо-Запада, невзирая на сложную круговую морскую логистику при поставках в Азию, иллюстрирует достижение предела провозных способностей Восточного полигона, где объемы энергетического угля постепенно замещаются более маржинальным коксующимся. Также, по ее мнению, сказалось то, что Китай снял запрет на австралийский уголь, и энергетический уголь больше поехал в Индию, а не в Китай.
Ставки предоставления полувагонов на основных направлениях перевозок угля в мае остались стабильными, следует из отчета. Незначительная коррекция ставок (минус 1,8% для типового и минус 3,9% для инновационного полувагона) отмечается на маршруте «Кузбасс — порты Северо-Запада», «на котором в апреле было зафиксировано максимальное значение показателя доходности оперирования полувагонов». При этом среднее значение ставки краткосрочной аренды типового полувагона на споте выросло на 2% к апрелю. «Рост произошел за счет отдельных арендодателей, поднявших свои ставки до среднерыночных значений, которые в мае держатся на отметках 2,05–2,3 тыс. руб. в сутки для краткосрочной аренды и 1,9–2 тыс. руб. в сутки — для долгосрочной»,— сообщает ЦЦИ.
Наталья Порохова отмечает, что динамика вагонных ставок не повторяет динамику цен на уголь: угольные цены падают, а ставка остается стабильной или растет. По ее мнению, это связано с ограничением предложения полувагонов, связанным с замедлением оборота, ростом транспортного плеча, невысокими темпами закупки полувагонов операторами парка. «Участники рынка сообщают о проблемах управления движением на сети железных дорог, значительном числе отставленных от движения поездов на Кузбассе и сложностях с пропуском угля в направлении портов Дальнего Востока и Юга,— отмечается в отчете.— В то же время операторы уже адаптировались к работе в подобных условиях и давно заложили подобные риски в свои ставки».
По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ставки не опускаются вместе с ценами на уголь из-за замедления оборота вагонов, снижения эффективности диспетчеризации и большого количества брошенных поездов. «Объемы производства вагонов ограничены из-за переориентации УВЗ и дефицита кадров, часть парка оттягивается на новые территории,— говорит он.— Ситуация на Восточном полигоне традиционно тяжелая, но и на порты Юга, где сейчас складывается хорошая маржинальность по углю, можно было бы везти гораздо больше, если бы не инфраструктурные ограничения, отягощающиеся террористическими угрозами». Ситуация на Северо-Западе, отмечает он, менее напряженная, чем на других направлениях.