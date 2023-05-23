Даешь углю крюка

Объемы энергетического угля, поставляемого по железной дороге на удаленные от основных экспортных рынков порты Северо-Запада, превзошли объемы, идущие на экспорт через Дальний Восток, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов Газпромбанка. С более маржинальным коксующимся углем ситуация обратная — основной массив сырья идет на Дальний Восток. Аналитики связывают этот тренд с критической загруженностью Восточного полигона. Несмотря на падение угольных цен, ставки предоставления вагонов под него не падают, что вызвано тяжелой ситуацией на сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Погрузка энергетического угля на экспорт через порты Северо-Запада в апреле обогнала погрузку на порты Дальнего Востока, следует из отчета Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. На Северо-Запад было отправлено 4,9 млн тонн экспортного энергетического угля (на 6% больше, чем годом ранее), в то время как на Дальний Восток — 4 млн тонн (на 3% меньше), в порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) — 2,9 млн тонн (на 12% меньше). В то же время экспортный коксующийся уголь в основном шел на порты Дальнего Востока: его погрузка увеличилась в апреле на 22%, до 3,6 млн тонн, тогда как на порты Северо-Запада было поставлено 0,4 млн тонн (на 0,9% больше, чем в апреле 2022 года), на порты АЧБ — 0,3 млн тонн (на 56% больше).

Глава ЦЦИ Газпромбанка Наталья Порохова отмечает, что рост перевозок энергетического угля в порты Северо-Запада, невзирая на сложную круговую морскую логистику при поставках в Азию, иллюстрирует достижение предела провозных способностей Восточного полигона, где объемы энергетического угля постепенно замещаются более маржинальным коксующимся. Также, по ее мнению, сказалось то, что Китай снял запрет на австралийский уголь, и энергетический уголь больше поехал в Индию, а не в Китай.

Ставки предоставления полувагонов на основных направлениях перевозок угля в мае остались стабильными, следует из отчета. Незначительная коррекция ставок (минус 1,8% для типового и минус 3,9% для инновационного полувагона) отмечается на маршруте «Кузбасс — порты Северо-Запада», «на котором в апреле было зафиксировано максимальное значение показателя доходности оперирования полувагонов». При этом среднее значение ставки краткосрочной аренды типового полувагона на споте выросло на 2% к апрелю. «Рост произошел за счет отдельных арендодателей, поднявших свои ставки до среднерыночных значений, которые в мае держатся на отметках 2,05–2,3 тыс. руб. в сутки для краткосрочной аренды и 1,9–2 тыс. руб. в сутки — для долгосрочной»,— сообщает ЦЦИ.

Наталья Порохова отмечает, что динамика вагонных ставок не повторяет динамику цен на уголь: угольные цены падают, а ставка остается стабильной или растет. По ее мнению, это связано с ограничением предложения полувагонов, связанным с замедлением оборота, ростом транспортного плеча, невысокими темпами закупки полувагонов операторами парка. «Участники рынка сообщают о проблемах управления движением на сети железных дорог, значительном числе отставленных от движения поездов на Кузбассе и сложностях с пропуском угля в направлении портов Дальнего Востока и Юга,— отмечается в отчете.— В то же время операторы уже адаптировались к работе в подобных условиях и давно заложили подобные риски в свои ставки».

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ставки не опускаются вместе с ценами на уголь из-за замедления оборота вагонов, снижения эффективности диспетчеризации и большого количества брошенных поездов. «Объемы производства вагонов ограничены из-за переориентации УВЗ и дефицита кадров, часть парка оттягивается на новые территории,— говорит он.— Ситуация на Восточном полигоне традиционно тяжелая, но и на порты Юга, где сейчас складывается хорошая маржинальность по углю, можно было бы везти гораздо больше, если бы не инфраструктурные ограничения, отягощающиеся террористическими угрозами». Ситуация на Северо-Западе, отмечает он, менее напряженная, чем на других направлениях.

Наталья Скорлыгина