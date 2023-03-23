Банкоматы поднялись за наличными

Количество банкоматов, установленных российскими банками, впервые за два года начало увеличиваться. Эксперты объясняют смену тренда необходимостью модернизации парка устройств в связи с уходом с российского рынка западных производителей. Также свою роль сыграла и необходимость оборудовать банкоматами вновь присоединенные территории, где в прошлом году ПСБ установил 700 банкоматов. При этом граждане стали активнее пользоваться снятием наличных, в том числе на фоне роста «серого» сегмента экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно статистике Национальной платежной системы, опубликованной в среду, 22 марта, Банком России, тренд на снижение числа банкоматов, который продолжался с конца 2020 года, в четвертом квартале прошлого года прервался. По итогам 2022 года их общее количество достигло 173,5 тыс., увеличившись за квартал на 1,8 тыс. При этом за два предшествующих года парк банкоматов сократился более чем на 22 тыс. (свыше 11%).

По мнению экспертов, свою лепту в эту динамику внес ЦБ, объявивший в середине прошлого года о введении в обращение в России новой банкноты номиналом 100 руб. (см. “Ъ” от 30 июня 2022 года). Дело в том, что, по словам участников рынка, банкам для приема новых купюр необходимо настроить банкоматы с функцией внесения банкнот. Но поскольку ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России и отказываются работать с российскими банками, то аппараты этих компаний настроить на прием новых купюр не удастся. Единственный выход — заменить их на китайские и корейские устройства, производители которых готовы обслуживать банкоматы, поставленные российским банкам. Ассоциация банков России (АБР) еще весной прошлого года предупреждала ЦБ об этой проблеме. Там указали, что более 60% банкоматов приходится на модели NCR и Diebold Nixdorf. «С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца»,— говорилось в письме АБР.

Банки на своем уровне пытаются решить эту проблему. Как рассказал начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин, банк регулярно модернизирует банкоматную сеть, в частности, в прошлом году было обновлено более 1 тыс. банкоматов, и тестирует новые модели от разных компаний. «Мы стремимся к тому, чтобы банкоматы работали как мини-офисы с комплексным обслуживанием: от снятия наличных и пополнения карт до открытия накопительных счетов и вкладов»,— пояснил он. При этом, по его словам, банкоматная сеть ВТБ насчитывает более 14,5 тыс. устройств. Другие банки также модернизируют свои банкоматные сети и еще летом прошлого года объявили о планах по приобретению устройств из дружественных стран. В том числе, по словам участников рынка, Сбербанк планировал закупить крупную партию китайских банкоматов (см. “Ъ” от 12 сентября 2022 года). Свой вклад в тренд на увеличение количества банкоматов, по мнению экспертов, могут внести и планы по созданию отечественных банкоматов, пилотные образцы которых ряд банков уже тестирует.

Кроме того, банкоматы активно поставлялись и на новые российские территории. За год число банкоматов ПСБ существенно выросло, что обусловлено активным расширением сети отделений банка, в том числе в новых российских регионах, где банкоматная сеть ПСБ превышает 700 устройств.

Одновременно с увеличением числа банкоматов вырос и объем снятия наличных гражданами. И в четвертом квартале прошлого года он впервые в истории превысил 8 трлн руб. При этом с учетом сокращения количества таких операций в конце прошлого года был установлен абсолютный рекорд по величине среднего чека — более 15 тыс. руб. Как пояснил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, несмотря на общую тенденцию по снижению доли наличных в расчетах, общая масса наличных практически повсеместно растет. «Наличные используют, например, для быстрого переноса существенных сумм из банка в банк без комиссии или перемещения денег в ближайшее зарубежье»,— говорит он. В свою очередь, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что эти показатели являются одним из индикаторов роста «серой» экономики, поскольку сегодня все больше востребованы наличные денежные средства для оплаты товаров и услуг.

Максим Буйлов