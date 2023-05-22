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Коммерсантъ FM
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Боррель: экспорт европейских машин в Россию упал на 80%, а в Центральную Азию вырос на 300%

Евросоюз (ЕС) в рамках санкционного давления сократил экспорт автомобилей в Россию на 80% в 2022 году. При этом объем их поставок в страны Центральной Азии вырос на 300%, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом он не исключил их реэкспорта в Россию, против чего будут приняты меры в 11-м пакете санкций ЕС.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

Жозеп Боррель

Фото: Virginia Mayo / AP

«Да, мы сильно сократили экспорт в Россию, но мы одновременно значительно расширили поставки соседям России. Мы сократили экспорт автомобилей в Россию почти на 80%, но в то же время мы увеличили поставки машин в некоторые государства Центральной Азии на 300%»,— заявил господин Боррель на брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИДов (цитата по ТАСС). Глава европейской дипломатии отметил, что в Центральной Азии возник высокий спрос на европейские автомобили. «И не будет глупой идеей предположить, что они реэкспортируются в Россию»,— заявил он, пообещав «ответные меры».

11-й пакет санкций будет посвящен в основном усиленному контролю за соблюдением уже действующих запретов. Ранее в ЕС обратили внимание, что за последние месяцы объем экспорта европейской продукции в страны Центральной Азии заметно вырос. Они, по мнению Брюсселя, помогают Москве обходить ограничения. Среди часто ввозимых в регион товаров — подержанные авто. Большинство автомобилей в рамках параллельного импорта поступают в Россию из стран ближнего зарубежья и Азии. Авто проходят полное таможенное оформление согласно законодательству.

На днях США ввели новые экспортные ограничения против России, под них попали также якобы связанные с РФ компании из Армении и Киргизии.

О покупке авто по схеме параллельного импорта читайте в публикации приложения «Деньги» «Дублер начинает действовать».

Мария Федотова

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