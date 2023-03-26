ЕС масштабирует санкции

Евросоюз может ввести санкции против соседей России, речь о странах Центральной Азии, которые, как считает Брюссель, помогают Москве обходить ограничения. В ЕС обратили внимание, что за последние месяцы объем экспорта европейской продукции в эти государства заметно вырос. Особенно часто в регион ввозят стиральные машины, подержанные автомобили и фотокамеры. Брюссель уверен, что технику в итоге перепродают России, где электронику разбирают, а компоненты используют для ремонта военного оборудования, сообщает издание Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Евросоюз намерен в ближайшее время провести переговоры с представителями азиатских стран и предупредить о последствиях нарушений санкционного режима. Если это не остановит реэкспорт, то последуют ограничения. Причем они могут быть введены как против отдельных юрлиц, так и против государств, отметил партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин:

«ЕС может использовать два механизма. Первый — это точечные санкции по так называемым российским основаниям. Здесь ничего уже изобретать не надо, инструмент у них уже создан. Когда принимали восьмой пакет ограничений, то в него был добавлен новый критерий: физическое или юридическое лицо может попасть под санкции Евросоюза, если способствует нарушению запрета на обход ранее введенных мер.

Второй механизм — это регламент, который уже станет распространяться на европейских производителей. В этом документе может быть, например, прописан запрет для казахстанских авиаперевозчиков перевозить товары в страну из Евросоюза. Там могут частично закрыть доступ в порты, определить какие-то номенклатуры товаров, в первую очередь военного и двойного назначения, которые запрещаются к экспорту, реэкспорту в Казахстан».

Тем временем в Германии предложили усилить контроль за конечными потребителями товаров двойного назначения. С тех пор, как продукция попала под санкции, ее активно стали закупать страны бывшего СССР, отмечают в Берлине. Трафик грузовиков в этом направлении стал интенсивнее в четыре раза, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Смогут ли европейские страны отслеживать весь товарооборот между Москвой и ее соседями, а затем наказывать нарушителей? Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отмечает, что в теории это возможно:

«В ЕС правоприменение началось. Так, недавно были сообщения, что в Нидерландах заведено более 40 уголовных дел по обходу ограничений в отношении России. Отследить нарушения санкционного режима реально. Это можно делать через каких-то секретных свидетелей, кроме того, финансовые трансакции отслеживаются, если они в долларах или евро проходят, это вообще технически легкая задача.

Другое дело, что, конечно, весь массив реэкспорта в Россию контролировать будет очень сложно.

Следствием будет повышение цены риска, то есть посредники просто будут брать больше денег за свои услуги, вырастут тарифы на реэкспортируемые товары, но, конечно, поток это не перекроет».

Помогать отслеживать движение товаров европейским странам могут и сами соседи Москвы. Так, Казахстан с 1 апреля запустит онлайн-систему, которая будет мониторить все грузы, пересекающие границу республики. Как сообщают СМИ, так Астана хочет доказать западным партнерам, что соблюдает санкции.

Последуют ли этому примеру другие государства? И не прекратится ли транзит грузов в Россию через Центральную Азию? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с коммерческим директором компании Transasia Logistics Валерией Савенковой: «У Евросоюза осталось не так много возможностей контролировать доставку непосредственно в Российскую Федерацию.

Ведь страны Средней Азии не присоединялись к санкциям, они имеют право торговать, и большой вопрос: сможет ли Запад додавить эту историю? Наверняка нет, потому что все-таки для этих стран Россия является более близким партнером, чем Евросоюз.

Через Узбекистан, Казахстан, Киргизию сейчас идут поставки, есть транзиты и через Армению. Но нам как логистам, конечно, будет все сложнее и сложнее организовывать поставки, в первую очередь технологичных товаров — это какие-то запчасти, готовая продукция, все, что связано с авиастроением, с автостроением».

Как отмечают аналитики, объем торговли России с соседними странами по некоторым категориям товаров в прошлом году увеличился на сотни процентов. Благодаря механизму параллельного импорта к концу декабря Москва закупила почти 2,5 млн тонн продукции на сумму свыше $20 млрд.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский