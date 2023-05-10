Санкциям выбрали американский подход

Еврокомиссия закончила работу над 11-м пакетом санкций. Теперь подход к ограничениям будет, как в США. Новый документ будет посвящен усиленному контролю за соблюдением уже действующих запретов. Об этом, выступая в Киеве 9 мая, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сейчас работа над пакетом завершилась, его разослали странам-участницам ЕС. Для того чтобы он вступил в силу, нужна поддержка всех 27 государств. “Ъ FM” собрал все, что известно о новом документе, и попытался разобраться, как альянс будет бороться с обходом ограничений. С подробностями — Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

Официально содержание 11-го пакета санкций не разглашалось. Есть лишь утечки. Например, Bloomberg утверждает, что Еврокомиссия ограничит сделки с военными и аэрокосмическими технологиями. Сейчас их нельзя поставлять в Россию напрямую, но можно транзитом в другие государства. Брюссель собирается сделать так, чтобы эти компоненты вообще не попадали на территорию страны.

Кроме того, ограничения могут коснуться нефтяных танкеров: если их заподозрят в поставке российского сырья в обход ценового потолка или эмбарго, судам запретят заходить в европейские порты. Кажется, что для рядового потребителя в России это большой роли не играет. Но партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин напоминает: в восьмом пакете Евросоюз разрешил применять механизм вторичных санкций. Значит, под ударом может быть любая компания, которая поставляет товары в Россию через третьи страны, считает собеседник “Ъ FM”:

«Мне представляется, что сейчас Европейский союз просто возьмет всех тех лиц, которые прежде подпали под американские санкции за обход уже ранее введенных ограничений против России, и просто повторит этот список в новом пакете. Скорее всего, это будут посредники, поставлявшие контролируемые товары реэкспортом в Российскую Федерацию.

Из утечек, что попали в средства массовой информации, следует, что Евросоюз планирует к новому пакету создать два дополнительных списка.

В первый войдут страны, которые помогают РФ, а во втором перечне окажутся уже непосредственно компании из этих стран, которые будут, наверное, показательно включены в пакет, чтобы другим неповадно было».

Financial Times подтверждает эту теорию: якобы ограничения могут ввести против семи китайских компаний, одной армянской и двух из Объединенных Арабских Эмиратов. Риски также есть в отношении иранских юрлиц. Все они якобы замешаны в поставках Москве военных технологий, и это уже замечал Вашингтон, внося такие компании в черный список. Теоретически позднее санкции могут быть расширены и на тех, кто направляет в Россию, например, люкс — а это все товары дороже €300 евро. В дружественных России странах противиться этим решениям не будут, полагает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Этот пакет будет приниматься в относительно изменившейся политической ситуации. Мы понимаем, что он направлен на препятствия обходу санкций и сфокусирован на третьих странах. Больше недели назад в Генассамблее ООН ряд дружественных стран и членов БРИКС, это и Китай, и Индия, и Бразилия, и страны СНГ, такие как Казахстан и Армения, впервые за период с начала специальной военной операции проголосовали за антироссийскую резолюцию. Мне представляется, что эти вещи каким-то образом связаны».

Так или иначе, европейское санкционное законодательство становится похожим на американское. В США обход санкций — тяжелое преступление. Например, Олегу Дерипаске по этому обвинению грозит 20 лет тюрьмы. Компании, уличенные в сотрудничестве с подсанкционными странами, могут заплатить штраф вплоть до $9 млрд — так, например, было у BNP Paribas. Кроме того, ЕС вводит уголовную ответственность, то есть, помимо запрета на работу на местном рынке, можно еще и отправиться в тюрьму. Правда, совпадения пока видны только на бумаге. На деле европейский контроль может быть гораздо более слабым, чем американский, рассказал в переписке с “Ъ FM” бывший старший советник санкционного департамента Минфина Брайан О'Тул:

«Во-первых, формулировки ЕС про запрет предоставлять финансовые ресурсы позволяю сделать вывод, что природа этих ограничений гораздо уже, чем в США, где конкретно прописаны ограничения на любые услуги и трансакции.

Это означает, что даже строгий контроль со стороны регуляторов не позволит иметь тот же охват, как в американской практике.

Во-вторых, отдельные члены Евросоюза не имеют таких возможностей, какие есть у США, потому что Вашингтон тратит на правоприменение огромные ресурсы, о которых некоторые европейские страны могут только мечтать. В конце концов, как Мальта может сравниться с США по аппарату надзорных ведомств? Размер имеет даже большее значение, чем годы опыта борьбы с обходом санкций, которые уже есть у Вашингтона».

Тем не менее, американские коллеги, судя по всему, охотно делятся опытом с Брюсселем. По крайней мере, в аппарате главы европейской дипломатии Жозепа Борреля “Ъ FM” сообщали, что работа над санкциями всегда ведется в тесной кооперации с зарубежными партнерами. Поэтому пока лазейки, судя по всему, есть, и параллельный импорт работает. Но время вряд ли на стороне Москвы.

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