Минэкономики обсуждает признание бананов социально значимым продуктом и отмену пошлины на них

Минэкономики проработает возможность отнесения бананов к социально значимым товарам. Кроме того, власти рассматривают возможность снятия таможенной пошлины.

Минэкономики получило поручение по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию в конце марта, передают «Известия». Протокол совещания, с которым ознакомилось издание, утвержден первым вице-премьером Андреем Белоусовым. На этом же совещании было принято решение рассмотреть возможность обнуления ставки таможенной пошлины на бананы. Сейчас базовая ставка составляет 4%, но не менее €0,015 за кг.

В официальный перечень социально значимых товаров сейчас входят некоторые виды мяса, мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб, мука и другие продукты. Региональные власти могут на свое усмотрение расширить список. Правительство может противодействовать росту цен на эти товары, вмешиваясь в ценообразование, если стоимость вырастает больше чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд.

В Минэкономики оперативно не ответили на запрос о комментарии. Роспотребнадзор сообщил, что у него на рассмотрении находится предложение отнести бананы к категории социально значимых товаров. «В настоящее время это предложение прорабатывается»,— сообщило ведомство «Известиям».

По данным Росстата, в апреле 2022 года стоимость 1 кг бананов составляла 115,2 руб. В апреле 2023-го цена выросла до 129,5 руб. Потребление бананов в России составляет 9,8 кг на душу населения — это больше, чем потребление яблок на 0,8–0,9 кг.

Леонид Уварчев