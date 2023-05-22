Chevron купила нефтегазовую компанию PDC Energy за $7,6 млрд

Сегодня, 22 мая, американская энергетическая компания Chevron объявила о покупке другой американской нефтегазовой компании, PDC Energy. Сумма сделки составит $7,6 млрд. Chevron заплатит акционерам PDC Energy по $72 за акцию, таким образом премия к средней цене бумаг компании в последние десять дней составит 14%. Вся сумма будет выплачена акциями Chevron. Кроме того, покупатель погасит долги PDC Energy.

PDC Energy добывает нефть и сланцевый газ в Техасе, Колорадо и некоторых других штатах. Как отмечают в Chevron, сделка позволит ей увеличить производство нефти и газа на 260 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день к 2024 году.

Это вторая крупная покупка Chevron в США за последние несколько лет. В 2020 году она купила нефтегазовую компанию Noble Energy за $13 млрд. По мнению экспертов, в условиях рекордных доходов американских нефтегазовых компаний можно ожидать бума слияний и поглощений в этой отрасли. «Мы ожидаем, что в дальнейшем таких сделок будет больше»,— отметил аналитик компании RBC Capital Markets Бирадж Борхатария.

Акции Chevron 22 мая снизились на 1,5%, PDC Energy — выросли на 8%.

Яна Рождественская