В Белгородскую область зашли украинские диверсанты

На территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника»,— написал он.

Губернатор также пообещал сообщать подробности.

Украинские военные начали обстрел Грайворонского округа с 9 утра 22 мая. Снарядами били по пяти селами и райцентру. В результате обстрела села Глотово мужчина и женщина получили минно-взрывные ранения. Оба пациента находятся в райбольнице, женщина — в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина ,— в состоянии средней степени тяжести.

Александр Прытков

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