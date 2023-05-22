Нагорный Карабах подвинули к Азербайджану

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но с условием. Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности местного армянского населения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции. По его словам, в 86 с лишним тыс. кв. км Азербайджана входит и непризнанная НКР, однако позицию армян там нужно учитывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Месяц назад господин Пашинян говорил, что взаимное признание Баку и Ереваном целостности друг друга в рамках советских границ — необходимое условие для мира между республиками. Но говорит ли новое заявление армянского премьера о реальном признании Карабаха частью Азербайджана? И как быстро стороны смогут заключить мирное соглашение?

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян считает, что процесс далек от завершения: «Происходит процесс, в результате которого Армения пытается добиться как максимум безопасности и как минимум понижения рисков на границе с Азербайджаном, где постоянно какие-то эскалации. Как решение карабахской проблемы видятся прямые контакты непризнанной НКР и Азербайджана.

На сегодняшний день вести переговоры с официальным Степанакертом Баку явным образом не собирается. Азербайджану нужен не мир, Азербайджану нужен Карабах. Не думаю, что стороны очень близки к этому, поскольку под словами "мирный договор" там понимаются совершенно разные субстанции. До недавнего времени это понималось как процесс, который определит и статус Нагорного Карабаха тоже».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне заявлений Никола Пашиняна подчеркнул, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном неизбежно. Но этот документ должен соответствовать международным нормам и принципам, уточнил Алиев по итогам переговоров со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Слова премьера Армении о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана делают обе стороны ближе к урегулированию давнего конфликта, считает политолог Самир Мамедов: «Это однозначно долгожданное заявление со стороны Пашиняна — давно пора было этот факт признать. И не нужно было 30 лет создавать проблемы мирному населению, в том числе жителям Карабаха и тем азербайджанцам, которые были изгнаны оттуда.

Это первый шаг к подписанию мирного соглашения. По времени прогнозировать сложно, поскольку есть много нюансов, в том числе по тексту этого договора, но в ближайшее время вопрос должен быть закрыт.

В принципе сказанное Пашиняном по поводу признания Карабаха частью Азербайджана — давно международно признанный факт. На самом деле Армения, не признавая Карабах неким сепаратистским образованием, тем самым признавала территориальную целостность Азербайджана».

Азербайджан в ходе карабахской войны в 2020-м году занял некоторые территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Сейчас в регионе работают российские миротворцы. В частности, они дислоцируются в Лачинском коридоре — это единственная дорога, которая связывает Армению с Нагорным Карабахом. Ереван обвиняет Баку в блокировке маршрута с декабря прошлого года.

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Владимир Расулов