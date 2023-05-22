Украина попросила у Швеции истребители Gripen

Киев попросил Стокгольм рассмотреть вопрос передачи истребителей Gripen шведского производства, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Находясь с визитом в Швеции, он провел встречу с госсекретарем шведского МИДа Яном Кнутссоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters Фото: Ints Kalnins / File Photo / Reuters

«Во время встречи говорил о самолетах четвертого поколения и призвал Швецию рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen»,— цитирует господина Стефанчука Telegram-канал Рады. Он также поблагодарил Швецию за всестороннюю помощь Украине.

Saab JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 9 мая заявил, что его страна сейчас не может предоставить Украине истребители Gripen, поскольку у нее недостаточно самолетов для отправки их за границу. По словам министра, поддержка Украины со стороны Швеции теперь будет в основном сосредоточена на обучении и обслуживании уже отправленной техники. Швеция также может участвовать в создании совместных сервисных и ремонтных центров у границ Украины, добавил господин Йонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. В Вашингтоне на это заявили, что будут приветствовать решение других стран о поставках истребителей Украине.

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Мария Федотова