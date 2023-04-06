Без пятниц на неделе

Совкомбанк провел эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и признал его успешным. 97% руководителей направлений заметили, что продуктивность специалистов выросла. Об этом кредитная организация рассказала РБК. Работать четыре дня в неделю разрешили сотрудникам бэк-офиса и дочерней IT-компании «Совкомбанк Технологии». Они трудились в коворкингах в Турции и Сочи. Большинство работников полностью выполнили норму. Не справились с задачами лишь 4% — они пожаловались на отвлекающие факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Готовы ли к подобному эксперименту другие работодатели? Совладелец и вице-президент TWIGA Communications Карина Оганджанян отметила, что это может быть полезно для сотрудников: «Мы еще не рассматривали этот вопрос, но если он встанет или мы вдруг в ближайшее время захотим дать какие-то дополнительные бенефиты нашим сотрудникам, думаю, мы такой вариант обсудим. Это нас не пугает.

В первую очередь мы бы дали такую возможность тем, у кого максимально контролируется эффективность работы. Например, в IT-индустрии ты ставишь задачу и понимаешь срок ее исполнения, а также то, что в конце этого периода у тебя должно получиться. Совершенно неважно, работает человек четыре дня, два или пять. Если он выполнит поставленную задачу в короткий срок, пусть у него будет дополнительный свободный день. Это не интенсификация труда, а очень правильное распределение человеческих ресурсов».

По данным РБК, Совкомбанк продолжит эксперимент, и в нем будут участвовать 15% сотрудников. Тем не менее далеко не все работодатели из банковской сферы готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь опасается, что это отрицательно скажется на сервисе: «Что касается нашего основного персонала, то мы все-таки работаем с клиентами и стараемся предоставлять сервис так, чтобы это было удобно.

Есть опыт европейских стран — возьмем, например, Испанию. Там банки работают с людьми в целом до 13 часов, но у них это складывалось веками. Если кто-то из нас за счет перевода сотрудников на более короткие рабочий день или неделю начнет таким образом вести себя с клиентами, то, скорее всего, он их потеряет.

Все-таки банковский рынок в России достаточно продвинутый, клиенты избалованы и хотят получать хороший сервис».

Если сотрудник не будет работать один день в неделю, то ему придется перевыполнить норму в какой-то из других дней, отметил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, пока на такую систему не перешло большинство компаний, поскольку в этом нет смысла: «Производство имеет непрерывный характер. Если ты остановишься и куда-то уйдешь, то потом придется его запускать, разогревать, а это огромная потеря времени.

Что касается административных служб, продажников, то они должны работать все пять дней, поскольку заявки от наших покупателей идут каждый день. Соответственно, все это время нужно принимать решения, обслуживать. Единственное, для удобства офисных сотрудников мы оставили практику, которая была в пандемию. Три дня необходимо быть в офисе, а два дня можно трудиться удаленно. Смотрим, чтобы они отработали положенные восемь часов в день».

Как указывал портал Superjob, по состоянию на конец октября 2022 года рабочее время сократил только 1% российских компаний. Еще в 2% организаций вводили четырехдневный режим работы, но позже отказывались от него.

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Елена Иванова