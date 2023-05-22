Ростехнадзор возбудил дело после гибели рабочего в шахте «Южуралзолота»

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, бенефициар – Константин Струков) в марте этого года. В отношении компании и должностных лиц возбуждены административные дела о нарушении требований промышленной безопасности, а материалы расследования переданы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несчастный случай произошел 18 марта 2023 года на участке «Южный» шахты «Центральная», расположенной в Пласте Челябинской области. Ученика машиниста погрузочно-доставочной машины насмерть придавило ковшом, когда он попытался самостоятельно обслужить неисправное техническое устройство. Ростехнадзор установил, что причинами происшествия стали неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля за ходом выполнения стажировки, а также ненадлежащий производственный контроль.

По результатам расследования принято решение привлечь компанию и должностных лиц АО «ЮГК» к административной ответственности по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Также предприятию предложили мероприятия по устранению причин несчастного случая. Их реализацию контролирует Уральское управление Ростехнадзора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле челябинское региональное управление Следственного комитета РФ сообщало о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровья человека) по факту травмирования двух шахтеров в Пласте. Это происшествие также случилось в марте. О гибли ученика машиниста погрузочно-доставочной машины 18 марта не сообщалось.

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